Kidney Failure Symptoms: खतरे की घंटी हैं शरीर में दिखने वाले ये 8 संकेत, बिल्कुल न करें नजरअंदाज

डिजिटल डेस्क: किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो खून को फिल्टर कर टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकालने का काम करती है। जब यह ठीक से काम नहीं करती तो कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। खराब डाइट, अस्वस्थ जीवनशैली और अन्य कारणों से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। शरीर कई बार चेतावनी के संकेत देता है जिन्हें पहचानकर समय पर इलाज किया जा सकता है।