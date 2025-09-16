मेरी खबरें
    Kidney Failure Symptoms: खतरे की घंटी हैं शरीर में दिखने वाले ये 8 संकेत, बिल्कुल न करें नजरअंदाज

    Kidney Failure Symptoms: किडनी का स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। यह खून को फिल्टर करके टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकालती है। मगर खराब जीवनशैली, डाइट और अन्य कारणों से किडनी पर नकारात्मक असर पड़ता है। कई बार शरीर ऐसे संकेत देता है जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं, और समय पर इलाज न मिलने से स्थिति गंभीर हो सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 11:05:36 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 11:05:36 AM (IST)
    1. किडनी फेलियर के शुरुआती चेतावनी संकेत
    2. यूरिन में बदलाव से समझें किडनी का खतरा
    3. किडनी खराब होने पर दिखते आठ लक्षण

    डिजिटल डेस्क: किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो खून को फिल्टर कर टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकालने का काम करती है। जब यह ठीक से काम नहीं करती तो कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। खराब डाइट, अस्वस्थ जीवनशैली और अन्य कारणों से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। शरीर कई बार चेतावनी के संकेत देता है जिन्हें पहचानकर समय पर इलाज किया जा सकता है।

    किडनी फेलियर के शुरुआती संकेत

    1. यूरिन में बदलाव: पेशाब के रंग, मात्रा या गंध में बदलाव किडनी की समस्या का प्रमुख संकेत है। पेशाब में झाग आना, खून आना या बहुत कम/ज्यादा मात्रा में यूरिन होना खतरे का इशारा है।

    2. त्वचा में खुजली: किडनी की खराबी के कारण शरीर में विषैले तत्व बढ़ने लगते हैं जिससे त्वचा पर खुजली हो सकती है।

    3. हाई ब्लड प्रेशर: किडनी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसके खराब होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

    4. शरीर में सूजन: पैरों, टखनों और चेहरे पर सूजन किडनी में पानी जमा होने का संकेत देती है।

    5. थकान और कमजोरी: किडनी के सही से काम न करने पर खून की कमी हो सकती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होती है।

    6. मतली और उल्टी: किडनी की बीमारी के कारण मतली और उल्टी की समस्या भी हो सकती है।

    7. चक्कर आना और भूख कम लगना: ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ने से भूख कम लगती है और चक्कर आने की समस्या हो सकती है।

    8. यूरिन में प्रोटीन: पेशाब में प्रोटीन की मौजूदगी यह बताती है कि किडनी सही से काम नहीं कर रही है।

    इन शुरुआती संकेतों को पहचानना और समय रहते इलाज शुरू करना बेहद जरूरी है। सही खानपान, नियमित जांच और स्वस्थ जीवनशैली से किडनी को फिर से स्वस्थ बनाया जा सकता है।

