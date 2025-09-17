Fatty Liver Symptoms: खतरे की घंटी हैं शरीर में दिखने वाले ये 5 संकेत, बिल्कुल न करें नजरअंदाज

डिजिटल डेस्क: फैटी लिवर आज के समय की सबसे आम और खतरनाक बीमारियों में से एक बन गया है। यह तब होता है जब लिवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है। यह स्थिति अक्सर धीरे-धीरे बढ़ती है और शुरुआत में इसके स्पष्ट लक्षण (Fatty Liver Early Symptoms) दिखाई नहीं देते। हालांकि, शरीर कुछ संकेतों के माध्यम से हमें चेतावनी देता है, जिन्हें समय रहते पहचान लेना बेहद जरूरी है।

पेट में ब्लोटिंग और अपच (Bloating and Indigestion) अगर अक्सर पेट भारी लगना, गैस या अपच की शिकायत रहती है, तो यह भी फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। लिवर का मुख्य काम बाइल जूस का निर्माण करना है, जो भोजन पचाने में मदद करता है। फैटी लिवर की स्थिति में बाइल जूस का सीक्रेशन कम हो जाता है, जिससे खाना पचने में दिक्कत आती है और पेट फूलना, भारीपन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं होने लगती हैं।