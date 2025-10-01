Fatty Liver Symptoms: बिना टेस्ट घर बैठे पहचानें फैटी लिवर, डॉक्टर से जानें शुरुआती लक्षण

डिजिटल डेस्क: फैटी लिवर डिज़ीज (Fatty Liver) आजकल एक आम लेकिन गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। यह तब होती है जब लिवर में अत्यधिक फैट जमा हो जाता है और शुरुआत में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि समय रहते इस बीमारी की पहचान (Fatty Liver Symptoms) करना बेहद जरूरी हो जाता है।
डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि फैटी लिवर का सबसे पहला लक्षण पेट और एब्डॉमिनल क्षेत्र में वजन का बढ़ना है। लिवर में जमा फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जिससे शरीर के मध्य भाग में अतिरिक्त चर्बी जमने लगती है। अगर अचानक बिना कारण पेट पर फैट बढ़े तो इसे हल्के में न लें।
अगर भरपूर नींद और आराम के बावजूद थकान महसूस हो रही है, तो यह भी फैटी लिवर का संकेत हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में कठिनाई झेलता है, जिससे शरीर सुस्त और थका हुआ महसूस करता है।
लिवर शरीर के दाहिनी ओर रिब्स के नीचे होता है। फैटी लिवर होने पर इस हिस्से में सूजन या हल्का दबाव महसूस हो सकता है। यह दर्द बहुत तेज नहीं होता बल्कि दबाव या भरापन जैसा लगता है। यह संकेत है कि लिवर में फैट जमा होकर उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है।
फैटी लिवर त्वचा और बालों को भी प्रभावित करता है। अगर आपकी स्किन रूखी, खुजलीदार हो रही है या उस पर चकत्ते और मुंहासे दिख रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इसके अलावा बालों का झड़ना और पतला होना भी फैटी लिवर का संकेत हो सकता है।
लिवर की कमजोरी सीधे पाचन पर असर डालती है। फैटी लिवर वाले लोगों को अक्सर मतली, भूख न लगना और हल्का भोजन खाने के बाद भी पेट भरा-भरा महसूस होना आम बात है।
फैटी लिवर धीरे-धीरे बढ़ने वाली बीमारी है और शुरुआत में इसे पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन अगर समय रहते इन शुरुआती लक्षणों को पहचान लिया जाए, तो इलाज आसान हो जाता है और लिवर को गंभीर नुकसान से बचाया जा सकता है। इसलिए अगर आप इनमें से कोई लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
यह भी पढ़ें- Nails Health Signs: थायरॉइड से लेकर किडनी रोग तक... नाखूनों पर दिखते हैं गंभीर बीमारियों के संकेत, न करें नजरअंदाज