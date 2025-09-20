Nails Health Signs: थायरॉइड से लेकर किडनी रोग तक... नाखूनों पर दिखते हैं गंभीर बीमारियों के संकेत, न करें नजरअंदाज

डिजिटल डेस्क: नाखून हमारी खूबसूरती का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन ये हमारी सेहत का आईना भी होते हैं। नाखूनों का रंग, मजबूती और बनावट शरीर में पोषण की स्थिति और आंतरिक बीमारियों के बारे में संकेत (Nails Health Indicators) देते हैं। अगर समय रहते इन संकेतों को समझा जाए, तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

आसानी से टूटने वाले नाखून अगर नाखून बार-बार कमजोर होकर टूट जाते हैं तो यह सिर्फ हाथों के गीलेपन या ड्राईनेस का नतीजा नहीं, बल्कि हाइपोथायरॉइडिज्म या आयरन की कमी का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में घर के काम करते समय दस्ताने पहनें और हैंड मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें।

कटे-फटे नाखून कई लोग नाखूनों को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं या बार-बार नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं, जिससे नाखून फटने लगते हैं। अगर यह समस्या आयरन की कमी से जुड़ी न हो, तो काम करने के बाद नाखूनों पर लोशन लगाना न भूलें। आड़ी-तिरछी लकीरें नाखूनों पर आड़ी-तिरछी लकीरें सामान्य हो सकती हैं, लेकिन सीधी और गहरी लकीरें किडनी की बीमारी या अन्य गंभीर रोग का संकेत देती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। नाखूनों का रंग बदलना पीले नाखून: यह फंगल इंफेक्शन, थायरॉइड की समस्या, सोरायसिस या डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। लंबे समय तक नेल पॉलिश का इस्तेमाल भी नाखूनों को पीला कर सकता है। घरेलू इलाज में टी ट्री ऑयल और विटामिन ई ऑयल मददगार साबित होते हैं।