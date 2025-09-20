मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Nails Health Signs: थायरॉइड से लेकर किडनी रोग तक... नाखूनों पर दिखते हैं गंभीर बीमारियों के संकेत, न करें नजरअंदाज

    Nails Health Indicators: नाखून सिर्फ आपकी खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि शरीर के अंदर छिपी बीमारियों का संकेत भी देते हैं। इनमें बदलाव पोषण की कमी, थायरॉइड, डायबिटीज या किडनी रोग (kidney disease) का लक्षण हो सकते हैं। नाखूनों पर सफेद धब्बे, पीला रंग या काली रेखाएं दिखें तो सतर्क रहें और समय रहते जांच कराएं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 08:15:47 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 08:15:47 AM (IST)
    Nails Health Signs: थायरॉइड से लेकर किडनी रोग तक... नाखूनों पर दिखते हैं गंभीर बीमारियों के संकेत, न करें नजरअंदाज
    Nails Health Indicators: नाखून बताते हैं शरीर का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड

    HighLights

    1. नाखून बताते हैं शरीर की छिपी कमजोरियां
    2. पीले नाखून थायरॉइड और डायबिटीज अलर्ट
    3. काली रेखाएं बन सकती हैं बीमारी का संकेत

    डिजिटल डेस्क: नाखून हमारी खूबसूरती का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन ये हमारी सेहत का आईना भी होते हैं। नाखूनों का रंग, मजबूती और बनावट शरीर में पोषण की स्थिति और आंतरिक बीमारियों के बारे में संकेत (Nails Health Indicators) देते हैं। अगर समय रहते इन संकेतों को समझा जाए, तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

    आसानी से टूटने वाले नाखून

    अगर नाखून बार-बार कमजोर होकर टूट जाते हैं तो यह सिर्फ हाथों के गीलेपन या ड्राईनेस का नतीजा नहीं, बल्कि हाइपोथायरॉइडिज्म या आयरन की कमी का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में घर के काम करते समय दस्ताने पहनें और हैंड मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें।

    कटे-फटे नाखून

    कई लोग नाखूनों को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं या बार-बार नेल पॉलिश रिमूवर लगाते हैं, जिससे नाखून फटने लगते हैं। अगर यह समस्या आयरन की कमी से जुड़ी न हो, तो काम करने के बाद नाखूनों पर लोशन लगाना न भूलें।

    आड़ी-तिरछी लकीरें

    नाखूनों पर आड़ी-तिरछी लकीरें सामान्य हो सकती हैं, लेकिन सीधी और गहरी लकीरें किडनी की बीमारी या अन्य गंभीर रोग का संकेत देती हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

    नाखूनों का रंग बदलना

    • पीले नाखून: यह फंगल इंफेक्शन, थायरॉइड की समस्या, सोरायसिस या डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। लंबे समय तक नेल पॉलिश का इस्तेमाल भी नाखूनों को पीला कर सकता है। घरेलू इलाज में टी ट्री ऑयल और विटामिन ई ऑयल मददगार साबित होते हैं।

  • काली रेखाएं: नाखूनों पर उभरने वाली काली-भूरी रेखाओं को स्प्लिंटर हेमरेज कहा जाता है। चोट इसका सामान्य कारण हो सकता है, लेकिन यह नेल मेलानोमा, सोरायसिस या एंडोकार्डिटिस जैसी बीमारियों का भी लक्षण है।

  • सफेद धब्बे: नाखूनों पर सफेद धब्बे जिंक की कमी का सबसे सामान्य संकेत हैं। इसके अलावा यह एलर्जिक रिएक्शन, फंगल इंफेक्शन या चोट की वजह से भी हो सकते हैं।

    • नाखूनों पर ध्यान क्यों जरूरी?

    नाखून सिर्फ बाहरी सजावट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि शरीर में चल रही अंदरूनी गड़बड़ियों का संकेत भी देते हैं। अगर बार-बार नाखून टूटते हों, उन पर धब्बे या रंग बदलने जैसी समस्या नजर आए, तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय रहते इलाज कराने पर कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- Kidney Failure Symptoms: खतरे की घंटी हैं शरीर में दिखने वाले ये 8 संकेत, बिल्कुल न करें नजरअंदाज

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.