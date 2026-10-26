पैसे कटे लेकिन न सामान आया न रिफंड! जानिए त्योहारों पर कैसे बिछाया जाता है कई फर्जी वेबसाइट का जाल

लाइफस्टाइल डेस्क। त्योहारों पर घर की सजावट से लेकर कपड़े, मोबाइल और घरेलू सामान तक खरीदने के लिए आनलाइन शापिंग का उपयोग बढ़ जाता है। इंटरनेट मीडिया पर दिखने वाली रील्स और विज्ञापनों में भारी छूट देखकर कई लोग बिना ज्यादा जांच-पड़ताल किए आर्डर कर देते हैं। परेशानी तब होती है, जब पैसे कटने के बाद सामान नहीं पहुंचता, पैकेज में गलत या नकली सामान निकलता है या फिर विक्रेता का संपर्क ही बंद हो जाता है। कई बार असली कंपनी के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर फर्जी वेबसाइटें भी बनाई जाती हैं।

ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक आफर की चमक के बजाय विक्रेता की पहचान, भुगतान के तरीके और सामान लौटाने की शर्तों पर भी ध्यान दें। स्पेशलिस्ट के अनुसार, इंटरनेट मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन दिखाकर ग्राहकों से ठगी के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कम कीमत में महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या घरेलू सामान देने का दावा किया जाता है। ग्राहक विज्ञापन में दिए लिंक पर पहुंचते हैं और आर्डर के लिए भुगतान कर देते हैं। इसके बाद न सामान मिलता है, न विक्रेता जवाब देता है। कुछ मामलों में नकली वेबसाइटें ग्राहक की निजी और भुगतान संबंधी जानकारी भी जुटा लेती हैं।