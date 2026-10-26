त्योहार पर नए कपड़े खरीदने से दिमाग को खुशी क्यों मिलती है? जानिए शॉपिंग और साइकोलॉजी का कनेक्शन

लाइफस्टाइल डेस्क। दीवाली हो, धनतेरस या कोई दूसरा त्योहार, नए कपड़े खरीदने का उत्साह अलग ही होता है। कई बार कपड़े खरीदने के बाद उन्हें पहनने का इंतजार भी खुशी देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नए कपड़े खरीदने भर से मूड अच्छा क्यों होने लगता है? इसके पीछे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम, नई चीजों को लेकर उत्सुकता और त्योहारों से जुड़ी भावनात्मक यादें अहम भूमिका निभा सकती हैं।

दीवाली नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगती है। कपड़ों की दुकानों पर भीड़ दिखाई देती है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर फेस्टिव कलेक्शन की भरमार होती है और लोग अपने लिए नए आउटफिट चुनने में जुट जाते हैं। कोई दीवाली की पूजा के लिए पारंपरिक कपड़े खरीदता है, तो कोई पार्टी या दोस्तों के साथ मिलने के लिए खास ड्रेस चुनता है।

दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों को नए कपड़े पहनने से पहले ही खुशी महसूस होने लगती है। पसंदीदा ड्रेस मिल जाने पर मूड अच्छा हो जाता है और उसे पहनने के मौके का इंतजार भी खास लगने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या नए कपड़े खरीदने से सच में दिमाग में खुशी पैदा करने वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं या इसके पीछे हमारी सोच और भावनाओं का भी बड़ा योगदान है? खरीदारी के दौरान दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम होता है एक्टिव जब हम अपनी पसंद की कोई चीज देखते हैं और उसे खरीदने की उम्मीद करते हैं, तो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय हो सकता है। इस प्रक्रिया में डोपामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डोपामिन को अक्सर खुशी का केमिकल कहा जाता है, लेकिन इसका काम सिर्फ खुशी महसूस कराना नहीं है। यह प्रेरणा, किसी चीज की चाहत, सीखने और इनाम की उम्मीद से भी जुड़ा है। मान लीजिए, आप दीवाली के लिए बाजार में कपड़े खरीदने जाती हैं। कई दुकानों में घूमने के बाद आपको अपनी पसंद का आउटफिट मिल जाता है। उसे देखकर मन में उत्साह पैदा होता है और आप कल्पना करने लगती हैं कि त्योहार के दिन इसे पहनकर कैसा महसूस होगा।

इस दौरान खरीदारी की प्रक्रिया और मनचाही चीज मिलने की उम्मीद खुद में सुखद अनुभव बन सकती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर बार खरीदारी करने पर डोपामिन का स्तर एक निश्चित मात्रा में बढ़ता है या हर व्यक्ति को एक जैसी खुशी मिलती है। त्योहारों पर नए कपड़ों का मतलब सिर्फ फैशन नहीं होता रोजमर्रा के दिनों में कपड़े खरीदना जरूरत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन त्योहारों पर इसका भावनात्मक महत्व भी बढ़ जाता है। भारत में कई परिवारों में दीवाली, धनतेरस, दुर्गा पूजा और ईद जैसे मौकों पर नए कपड़े खरीदने की परंपरा है। बचपन से इन परंपराओं को देखते हुए व्यक्ति के मन में त्योहार और नए कपड़ों के बीच एक खास संबंध बन सकता है। उदाहरण के लिए, बचपन में दीवाली पर नए कपड़े पहनना, परिवार के साथ पूजा करना और तस्वीरें खिंचवाना अच्छी यादों का हिस्सा रहा हो, तो बड़े होने पर भी नए कपड़े खरीदना उसी उत्साह की याद दिला सकता है। इसे मनोविज्ञान में एसोसिएटिव लर्निंग यानी किसी अनुभव के साथ दूसरी भावनाओं या यादों का जुड़ जाना समझा जा सकता है। जब कोई पुरानी परंपरा दोहराई जाती है, तो उससे जुड़ी यादें और भावनाएं भी ताजा हो सकती हैं। यही वजह है कि त्योहारों पर खरीदे गए कपड़े कई लोगों के लिए सिर्फ एक नया आउटफिट नहीं, बल्कि उत्सव का हिस्सा होते हैं। नई चीज मिलने से क्यों बढ़ता है उत्साह? इंसानी दिमाग में नई चीजों को जानने और अनुभव करने की स्वाभाविक रुचि होती है। नई ड्रेस, अलग रंग, नया डिजाइन या पहले कभी न आजमाया गया स्टाइल उत्सुकता पैदा कर सकता है। खरीदारी के दौरान व्यक्ति कई विकल्प देखता है, अपनी पसंद तय करता है और फिर एक चीज चुनता है। इस पूरी प्रक्रिया में उम्मीद, निर्णय लेने और पसंदीदा विकल्प हासिल करने का अनुभव शामिल होता है। इसके अलावा, नए कपड़े पहनने से व्यक्ति को अपनी छवि में बदलाव महसूस हो सकता है। कोई नया रंग आजमाता है, कोई अपनी स्टाइल बदलता है और कोई ऐसे कपड़े चुनता है जिनमें वह खुद को ज्यादा सहज या आत्मविश्वासी महसूस करता है। हालांकि, नया होना अपने आप में खुशी की गारंटी नहीं है। अगर कपड़ा पसंद का न हो, बजट से बाहर हो या खरीदारी के दौरान तनाव महसूस हो, तो अनुभव उल्टा भी हो सकता है। नए कपड़े पहनकर क्यों बढ़ जाता है आत्मविश्वास? कपड़ों का संबंध केवल शरीर ढकने या मौसम से बचने तक सीमित नहीं है। वे हमारी व्यक्तिगत पसंद, पहचान और खुद को दूसरों के सामने पेश करने के तरीके का हिस्सा भी हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद के कपड़े पहनता है और उनमें सहज महसूस करता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। त्योहारों पर यह एहसास और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस दौरान परिवार, दोस्तों और परिचितों से मुलाकात के अवसर बढ़ते हैं।