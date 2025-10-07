‘विहार’ से ‘बिहार’ तक... कैसे बुद्ध-महावीर की भूमि को मिला उसका ऐतिहासिक नाम

लाइफस्टाइल डेस्क। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में बिहार (Bihar) की अपनी अलग अहमियत है। यह राज्य केवल बड़े साम्राज्यों का जन्मस्थान नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, अध्यात्म और परंपरा का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। आज जिसे हम बिहार के नाम से जानते हैं, उसके पीछे एक लंबा ऐतिहासिक और भाषाई सफर जुड़ा है (Bihar Name Origination)। आइए समझते हैं कि किस तरह ‘विहार’ से ‘बिहार’ बनने की यात्रा पूरी हुई। ‘विहार’ से ‘बिहार’ की यात्रा ‘बिहार’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पालि भाषा के शब्द “विहार” से हुई है। विहार का अर्थ है निवास स्थान या मठ। बौद्ध काल में जब सम्राट अशोक सहित अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तब इस क्षेत्र में असंख्य बौद्ध विहार, मठ और शिक्षा केंद्र बने। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे महाविहार न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया में ज्ञान और अध्यात्म के केंद्र बने।

चीन के यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी अपने यात्रा-वृत्तांत में इन विहारों का उल्लेख किया है। धीरे-धीरे यह इलाका ‘विहारों की भूमि’ कहलाने लगा। वक्त के साथ ‘विहार’ का उच्चारण बदलकर ‘बिहार’ हो गया और यही नाम स्थायी बन गया।