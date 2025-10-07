मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ‘विहार’ से ‘बिहार’ तक... कैसे बुद्ध-महावीर की भूमि को मिला उसका ऐतिहासिक नाम

    भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में बिहार (Bihar) की अपनी अलग अहमियत है। यह राज्य केवल बड़े साम्राज्यों का जन्मस्थान नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, अध्यात्म और परंपरा का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 04:33:12 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 04:35:16 AM (IST)
    ‘विहार’ से ‘बिहार’ तक... कैसे बुद्ध-महावीर की भूमि को मिला उसका ऐतिहासिक नाम
    कैसे बुद्ध-महावीर की भूमि को मिला उसका ऐतिहासिक नाम

    लाइफस्टाइल डेस्क। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में बिहार (Bihar) की अपनी अलग अहमियत है। यह राज्य केवल बड़े साम्राज्यों का जन्मस्थान नहीं रहा, बल्कि शिक्षा, अध्यात्म और परंपरा का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है।

    आज जिसे हम बिहार के नाम से जानते हैं, उसके पीछे एक लंबा ऐतिहासिक और भाषाई सफर जुड़ा है (Bihar Name Origination)। आइए समझते हैं कि किस तरह ‘विहार’ से ‘बिहार’ बनने की यात्रा पूरी हुई।

    ‘विहार’ से ‘बिहार’ की यात्रा

    ‘बिहार’ शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पालि भाषा के शब्द “विहार” से हुई है। विहार का अर्थ है निवास स्थान या मठ। बौद्ध काल में जब सम्राट अशोक सहित अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तब इस क्षेत्र में असंख्य बौद्ध विहार, मठ और शिक्षा केंद्र बने। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे महाविहार न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया में ज्ञान और अध्यात्म के केंद्र बने।

    चीन के यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग ने भी अपने यात्रा-वृत्तांत में इन विहारों का उल्लेख किया है। धीरे-धीरे यह इलाका ‘विहारों की भूमि’ कहलाने लगा। वक्त के साथ ‘विहार’ का उच्चारण बदलकर ‘बिहार’ हो गया और यही नाम स्थायी बन गया।

    बिहार : संस्कृति और गौरव का प्रतीक

    किसी स्थान का नाम केवल भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि उसकी परंपरा और इतिहास का आईना भी होता है। बिहार का नाम उसकी शिक्षा और अध्यात्म से जुड़ी पहचान को दर्शाता है। यही वह भूमि है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और महावीर ने भी अपने उपदेश दिए।

    इन विहारों और शिक्षण केंद्रों ने इस क्षेत्र की पहचान तय की और आने वाली पीढ़ियों को नई दिशा दी। आज भले ही परिस्थितियां बदल गई हों, लेकिन ‘बिहार’ नाम अब भी हजारों साल पुरानी गौरवशाली परंपरा को अपने भीतर समेटे हुए है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि कभी यह धरती शिक्षा और धर्म का वैश्विक केंद्र थी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.