Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं चॉकलेट मोदक का भोग, झटपट नोट करें रेसिपी

डिजिटल डेस्क। गणेश उत्सव की शुरुआत इस बार 27 अगस्त से हो रही है, क्योंकि गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन हिंदू धर्म के लोग बप्पा का जन्मदिन मनाते हैं और अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं। गणपति को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए लोग उनके लिए तरह-तरह के मोदक बनाते हैं। इस बार आप उन्हें चॉकलेट मोदक का भोग लगा सकते हैं।
चॉकलेट मोदक बनाने के लिए आपको बस कुछ सरल सामग्री और थोड़ा समय चाहिए। आप इसे अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और गणपति को अर्पित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं चॉकलेट मोदक बनाने की रेसिपी।
- एक पैन में थोड़ा सा घी गरम करें।
- मावा डालें और हल्का भूनें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए।
- बारीक पिसी चीनी, ड्रायफ्रूट्स और इलायची पाउडर डालें।
- सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं और गैस बंद कर दें।
- मिश्रण को ठंडा होने दें।
- एक पैन में घी गरम करें।
- कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर और कोको पाउडर डालें।
- लगातार चलाते हुए मिक्स करें।
- चॉकलेट डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें।
- मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।
- मोदक के सांचे को घी से ग्रीस करें।
- चॉकलेट मिश्रण लेकर सांचे में भरें और बीच में हल्का गड्ढा करें।
- मावा की स्टफिंग डालें और फिर ऊपर से चॉकलेट का मिश्रण डालकर बंद कर दें।
- मोदक को फ्रिज में रख दें ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए।