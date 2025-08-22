मेरी खबरें
    Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लगाएं चॉकलेट मोदक का भोग, झटपट नोट करें रेसिपी

    Chocolate Modak Recipe: गणेश उत्सव की शुरुआत इस बार 27 अगस्त से हो रही है, क्योंकि गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। गणपति को मोदक बहुत पसंद है। ऐसे में, इस बार आप उन्हें चॉकलेट मोदक का भोग लगा सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 08:22:42 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 08:43:47 AM (IST)
    Ganesh Chaturthi 2025: बप्पा को लगाएं चॉकलेट मोदक का भोग।

    HighLights

    1. गणेश उत्सव 27 अगस्त से शुरू।
    2. चॉकलेट मोदक बनाने की सामग्री।
    3. चॉकलेट मोदक बनाने की विधि।

    डिजिटल डेस्क। गणेश उत्सव की शुरुआत इस बार 27 अगस्त से हो रही है, क्योंकि गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन हिंदू धर्म के लोग बप्पा का जन्मदिन मनाते हैं और अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं। गणपति को मोदक बहुत पसंद है, इसलिए लोग उनके लिए तरह-तरह के मोदक बनाते हैं। इस बार आप उन्हें चॉकलेट मोदक का भोग लगा सकते हैं।

    चॉकलेट मोदक बनाने के लिए आपको बस कुछ सरल सामग्री और थोड़ा समय चाहिए। आप इसे अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और गणपति को अर्पित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं चॉकलेट मोदक बनाने की रेसिपी।

    चॉकलेट मोदक बनाने की सामग्री

    • मिल्क पाउडर – 1 कप

    • कोको पाउडर – 2 टेबलस्पून

    • कंडेंस्ड मिल्क – ½ कप

    • पिघली हुई चॉकलेट – ¼ कप

    • घी – 1 टेबलस्पून

    • वनीला एसेंस – ½ टीस्पून

    स्टफिंग के लिए

    • मावा (खोया) – ½ कप

    • पिसी चीनी – 2 टेबलस्पून

    • कटे हुए ड्रायफ्रूट्स – 2 टेबलस्पून (काजू, बादाम, पिस्ता)

    • इलायची पाउडर – ¼ टीस्पून

    चॉकलेट मोदक बनाने की विधि

    स्टफिंग तैयार करना

    - एक पैन में थोड़ा सा घी गरम करें।

    - मावा डालें और हल्का भूनें जब तक कि यह सुनहरा न हो जाए।

    - बारीक पिसी चीनी, ड्रायफ्रूट्स और इलायची पाउडर डालें।

    - सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं और गैस बंद कर दें।

    - मिश्रण को ठंडा होने दें।

    चॉकलेट मिश्रण तैयार करना

    - एक पैन में घी गरम करें।

    - कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर और कोको पाउडर डालें।

    - लगातार चलाते हुए मिक्स करें।

    - चॉकलेट डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें।

    - मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।

    मोदक बनाना

    - मोदक के सांचे को घी से ग्रीस करें।

    - चॉकलेट मिश्रण लेकर सांचे में भरें और बीच में हल्का गड्ढा करें।

    - मावा की स्टफिंग डालें और फिर ऊपर से चॉकलेट का मिश्रण डालकर बंद कर दें।

    - मोदक को फ्रिज में रख दें ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए।

