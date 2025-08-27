Ganesh Chaturthi Festive Look: नौवारी साड़ी पहने और पाएं असली मराठी मुलगी लुक, फैशन और मेकअप के खास टिप्स

डिजिटल डेस्क: गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक लुक (Ganesh Chaturthi Festive Look) अपनाकर त्योहार की रौनक बढ़ाती हैं। अगर आप इस गणेशोत्सव पर मराठी मुलगी अंदाज पाना चाहती हैं तो कुछ आसान टिप्स आपकी मदद करेंगे।

नौवारी साड़ी से पारंपरिक स्टाइल (Nauvari Saree Design) महाराष्ट्रियन ड्रेसिंग स्टाइल की पहचान है नौवारी साड़ी। नौ गज लंबी यह साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले इसे कमर पर लपेटकर सामने गांठ बांधें। फिर साड़ी का एक हिस्सा पैरों के बीच से निकालकर पीछे टक करें। आगे प्लेट्स बनाकर कमर में टक करें और पल्लू को कंधे पर डालकर पिन कर दें। इससे आपका परफेक्ट महाराष्ट्रीयन अंदाज तैयार हो जाएगा।