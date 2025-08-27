Ganesh Chaturthi Festive Look: नौवारी साड़ी पहने और पाएं असली मराठी मुलगी लुक, फैशन और मेकअप के खास टिप्स

डिजिटल डेस्क: गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक लुक (Ganesh Chaturthi Festive Look) अपनाकर त्योहार की रौनक बढ़ाती हैं। अगर आप इस गणेशोत्सव पर मराठी मुलगी अंदाज पाना चाहती हैं तो कुछ आसान टिप्स आपकी मदद करेंगे।
महाराष्ट्रियन ड्रेसिंग स्टाइल की पहचान है नौवारी साड़ी। नौ गज लंबी यह साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले इसे कमर पर लपेटकर सामने गांठ बांधें। फिर साड़ी का एक हिस्सा पैरों के बीच से निकालकर पीछे टक करें। आगे प्लेट्स बनाकर कमर में टक करें और पल्लू को कंधे पर डालकर पिन कर दें। इससे आपका परफेक्ट महाराष्ट्रीयन अंदाज तैयार हो जाएगा।
बालों में सफेद गजरा और नाक में पारंपरिक नथ मराठी लुक को पूरा करती है। साथ ही सोने के आभूषण जैसे गले का हार, झुमके और चूड़ियां आपके लुक को और खास बनाती हैं।
त्योहार पर मेकअप सादा लेकिन आकर्षक रखें। लाल या गहरे रंग की लिपस्टिक, हल्का आई-मेकअप और बिंदी मराठी मुलगी स्टाइल का हिस्सा हैं।
इन टिप्स को अपनाकर आप इस गणेशोत्सव पर परफेक्ट महाराष्ट्रीयन अंदाज में नजर आ सकती हैं और बप्पा का स्वागत पूरी शान से कर सकती हैं।
