    Ganesh Chaturthi Festive Look: नौवारी साड़ी पहने और पाएं असली मराठी मुलगी लुक, फैशन और मेकअप के खास टिप्स

    Ganesh Chaturthi 2025 Fashion: गणेश चतुर्थी पर महिलाएं नौवारी साड़ी, गजरा, नथ और पारंपरिक आभूषण पहनकर असली मराठी मुलगी लुक (Ganesh Chaturthi Festival Look) पा सकती हैं। सही मेकअप और ड्रेसिंग स्टाइल से यह त्योहार और भी खास बन जाता है। यहाँ जानिए कैसे आप साड़ी से लेकर मेकअप तक पूरा महाराष्ट्रीयन अंदाज अपना सकती हैं।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 11:51:23 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 11:54:09 AM (IST)
    Ganesh Chaturthi 2025 Fashion: नौवारी साड़ी से गजरे और नथ तक अपनाएं महाराष्ट्रीयन अंदाज

    HighLights

    1. गणेश चतुर्थी 2025 के लिए फैशन टिप्स
    2. मराठी मुलगी लुक अपनाने के उपाय
    3. नौवारी साड़ी पहनने का सही तरीका

    डिजिटल डेस्क: गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक लुक (Ganesh Chaturthi Festive Look) अपनाकर त्योहार की रौनक बढ़ाती हैं। अगर आप इस गणेशोत्सव पर मराठी मुलगी अंदाज पाना चाहती हैं तो कुछ आसान टिप्स आपकी मदद करेंगे।

    नौवारी साड़ी से पारंपरिक स्टाइल (Nauvari Saree Design)

    महाराष्ट्रियन ड्रेसिंग स्टाइल की पहचान है नौवारी साड़ी। नौ गज लंबी यह साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले इसे कमर पर लपेटकर सामने गांठ बांधें। फिर साड़ी का एक हिस्सा पैरों के बीच से निकालकर पीछे टक करें। आगे प्लेट्स बनाकर कमर में टक करें और पल्लू को कंधे पर डालकर पिन कर दें। इससे आपका परफेक्ट महाराष्ट्रीयन अंदाज तैयार हो जाएगा।

    गजरा और नथ से बढ़ाएं खूबसूरती

    बालों में सफेद गजरा और नाक में पारंपरिक नथ मराठी लुक को पूरा करती है। साथ ही सोने के आभूषण जैसे गले का हार, झुमके और चूड़ियां आपके लुक को और खास बनाती हैं।

    मेकअप में अपनाएं सादगी

    त्योहार पर मेकअप सादा लेकिन आकर्षक रखें। लाल या गहरे रंग की लिपस्टिक, हल्का आई-मेकअप और बिंदी मराठी मुलगी स्टाइल का हिस्सा हैं।

    इन टिप्स को अपनाकर आप इस गणेशोत्सव पर परफेक्ट महाराष्ट्रीयन अंदाज में नजर आ सकती हैं और बप्पा का स्वागत पूरी शान से कर सकती हैं।

