Ganesh Chaturthi 2025: भारत से लेकर विदेशों तक कैसे मनाया जाता है गणेश उत्सव? जानें कोंकण की गणेश चतुर्थी क्यों है खास?

डिजिटल डेस्क। भारत त्योहारों की भूमि है और इन्हीं में से एक प्रमुख पर्व है गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025), जिसे गणेशोत्सव या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर दस दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।

साल 2025 में गणेशोत्सव 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाया जाएगा। इन दिनों घरों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। रोजाना आरती, भजन और पूजा-अर्चना के बाद, अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी पर भव्य शोभायात्रा के साथ गणेश विसर्जन होता है।

हालांकि, महाराष्ट्र को गणेशोत्सव का केंद्र माना जाता है, लेकिन भारत के अलग-अलग राज्यों में भी इसे खास अंदाज में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं- भारत के अलग-अलग राज्यों का गणेश उत्सव मुंबई में गणेशोत्सव मुंबई की सड़कों पर गणेशोत्सव के दौरान सिर्फ और सिर्फ 'गणपति बप्पा मोरया' की गूंज सुनाई देती है। यहां के प्रसिद्ध पंडाल जैसे - लालबागचा राजा, गणेश गली मुंबईचा राजा, अंधेरीचा राजा और खेतवाड़ी गणराज लाखों भक्तों की भीड़ खींचते हैं। दसवें दिन अरब सागर की ओर निकलने वाली भव्य शोभायात्रा देखने लायक होती है, जो एक कार्निवल जैसा नजारा पेश करती है। दिल्ली में गणेशोत्सव राजधानी दिल्ली में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने लायक होती है। यहां के मंदिरों और पंडालों में भगवान गणेश की विशाल प्रतिमाओं के साथ भव्य सजावट की जाती है। वेद मंत्रों और उपनिषदों की ध्वनि के बीच भक्त गणेश जी की पूजा-अर्चना करते हैं। लोग भक्ति में झूमते और नृत्य करते हुए गणेश उत्सव का आनंद लेते हैं।

गोवा में गणेशोत्सव गोवा में गणेश चतुर्थी का जश्न महाराष्ट्र जितना ही भव्य होता है। यहां मार्सेल और मापुसा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान घरों की सफाई, रिश्तेदारों का मिलना-जुलना और मंदिरों में पूजा-पाठ का सिलसिला चलता है। यहां आने वाले पर्यटक भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पारंपरिक उत्सवों का हिस्सा बनते हैं। तमिलनाडु में गणेशोत्सव तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी का उत्सव मंदिरों में विशेष आरती और पूजा के साथ मनाया जाता है। यहां गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले देवी गौरी की पूजा की परंपरा है, जिसे गौरी हब्बा कहा जाता है। मान्यता है कि पहले घर में देवी गौरी का स्वागत होता है और अगले दिन भगवान गणेश का। कर्नाटक में गणेशोत्सव कर्नाटक में भी गणेश उत्सव देवी गौरी की पूजा से शुरू होता है। यहां लोग मोदकम, पायसम और गोज्जू जैसी पारंपरिक मिठाइयां बनाते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में बांटते हैं। भक्ति और परंपरा से जुड़ा यह त्योहार पूरे राज्य में एकता और उल्लास का संदेश देता है। पुणे में गणेशोत्सव पुणे भी गणेश चतुर्थी के भव्य आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। यहां विभिन्न मंडलों में विशेष पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन-कीर्तन आयोजित होते हैं। भक्त भगवान गणेश को मोदक और लड्डू अर्पित करते हैं। साथ ही पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस पर्व को और खास बना देती हैं।