    Ganesh Chaturthi 2025: घर पर बनाएं इको-फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

    Eco-friendly Ganesh Idol: मिट्टी के बने गणपति बप्पा न केवल पूजा के लिहाज से शुद्ध होते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। आइए जानते हैं कि इस साल आप घर पर ही मिट्टी के गणेश जी कैसे बना सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 04:24:41 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 04:25:45 PM (IST)
    घर पर बनाएं इको-फ्रेंडली मिट्टी के गणेश जी।

    HighLights

    1. गणेश चतुर्थी इस साल 27 अगस्त को मनाई जाएगी।
    2. इस वजह से जरूरी है इको-फ्रेंडली गणेश मूर्ति।
    3. घर पर मिट्टी के गणेश बनाने के लिए सामान।

    डिजिटस डेस्क। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) का त्योहार इस साल पूरे देश में 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। बप्पा के स्वागत की तैयारियां हर घर में जोरों पर हैं। लोग बाजार से खूबसूरत मूर्तियां खरीदते हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा इको-फ्रेंडली गणेश मूर्तियों (Eco-friendly Ganesh Idol) की है।

    मिट्टी के बने गणपति बप्पा न केवल पूजा के लिहाज से शुद्ध होते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। आइए जानते हैं कि इस साल आप घर पर ही मिट्टी के गणेश जी कैसे बना सकते हैं।

    क्यों जरूरी है इको-फ्रेंडली गणेश मूर्ति?

    हर साल गणेश चतुर्थी के बाद मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियां पानी में जल्दी नहीं घुलतीं और नदियों-तालाबों को प्रदूषित करती हैं। इनमें इस्तेमाल होने वाले रंग जलीय जीवों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। ऐसे में, मिट्टी की मूर्तियां (Clay Ganesh Idol) पर्यावरण और सेहत दोनों के लिए बेहतर विकल्प हैं।

    घर पर मिट्टी के गणेश बनाने के लिए ज़रूरी सामान

    • शुद्ध प्राकृतिक मिट्टी (Shadu Clay या Normal Clay)

    • पानी

    • मूर्ति का आकार देने के लिए लकड़ी या स्टील की छोटी पट्टी

    • सजावट के लिए इको-फ्रेंडली रंग (Natural Colors)

    • फूल और पत्तियां

    गणेश मूर्ति बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

    1. मिट्टी तैयार करें - सबसे पहले मिट्टी को अच्छी तरह गूंथ लें और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर नरम बना लें।

    2. बेस बनाएं - मूर्ति के लिए गोल या चौकोर बेस तैयार करें।

    3. मुख्य ढांचा गढ़ें - मिट्टी से पहले शरीर का आकार बनाएं और फिर अलग से सिर और सूंड तैयार करें।

    4. हाथ-पैर जोड़ें - हाथों में मोदक, कमल या अन्य प्रतीकात्मक चीजें बनाई जा सकती हैं।

    5. विवरण दें - आंखें, मुकुट और आभूषण जैसी बारीकियां उकेरें।

    6. सुखाएं - तैयार मूर्ति को कम से कम 24–48 घंटे तक छाया में सूखने दें।

    7. सजावट करें - अब मूर्ति को हल्के प्राकृतिक रंगों और फूल-पत्तियों से सजाएं।

    मिट्टी के गणेश की विशेषता

    • यह मूर्ति विसर्जन के बाद पानी में आसानी से घुल जाती है।

    • पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता।

