Ganesh Chaturthi 2025: गणपति स्थापना से पहले घर से हटा दें ये चीजें, बप्पा खुद पधारेंगे घर

धर्म डेस्क। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले उनकी आराधना करना अनिवार्य माना गया है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है।

इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025, बुधवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि यदि गणपति स्थापना से पहले घर से कुछ वस्तुएं हटा दी जाएं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बप्पा का आशीर्वाद निरंतर मिलता है।

न रखें टूटी-फूटी मूर्तियां

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में खंडित या बहुत पुरानी मूर्तियां रखना अशुभ माना जाता है। इससे जीवन में बाधाएं और परेशानियां आ सकती हैं। ऐसी मूर्तियों को श्रद्धापूर्वक बहते जल में प्रवाहित करना ही उचित है।

बेकार सामान बढ़ाता है नकारात्मकता

गणेश चतुर्थी से पहले घर से बेकार और अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर कर दें। वास्तु शास्त्र कहता है कि जमी हुई बेकार चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। साफ-सुथरा और सुसज्जित घर ही बप्पा की कृपा आकर्षित करता है।

खराब घड़ी न रखें घर में

घर में बंद या खराब घड़ी रखना अशुभ फल देता है। यह रुकावट और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ऐसी घड़ी या तो ठीक करवा लें या तुरंत हटा दें।

पूजा-स्थल पर रखें पवित्रता

गणपति स्थापना से पहले और बाद में पूजा-स्थल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। वहां कभी भी गंदगी, पुराने फूल-माला या जूते-चप्पल न रखें। मंदिर को पवित्र और सुव्यवस्थित रखने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है।