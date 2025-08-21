Ganesh Chaturthi 2025: भारत की इन 5 जगहों पर होता है शानदार गणेश उत्सव, आज ही कर लें घूमने का प्लान

डिजिटल डेस्क। गणेश उत्सव यानी बप्पा का आगमन केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं है। यह त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा और यहां तक कि विदेशों में बसे भारतीय भी गणेशोत्सव की भव्यता को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं।

गणेशोत्सव की भव्यता का जिक्र हो और मुंबई का नाम न आए, यह संभव नहीं। लालबाग का राजा, सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबई की गलियां गणेश भक्तों के जयकारों से गूंज उठती हैं। यहां की भक्ति और उत्सव का रंग देखते ही बनता है।

अगर आप इस बार गणेश चतुर्थी पर घूमने की योजना बना रहे हैं तो इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें।

2. पुणे, महाराष्ट्र

पुणे को गणेश उत्सव की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। कस्बा गणपति, दगडुशेठ हलवाई गणपति मंदिर जैसे स्थान यहां खास आकर्षण का केंद्र होते हैं। पारंपरिक मंडल सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम पुणे के उत्सव को अनोखा बनाते हैं।

3. हैदराबाद, तेलंगाना

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का अपना अलग ही अंदाज देखने को मिलता है। यहां की खैरताबाद गणेश मूर्ति देश की सबसे विशाल और भव्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

4. बेंगलुरु, कर्नाटक

दक्षिण भारत में बेंगलुरु गणेश उत्सव का प्रमुख केंद्र है। यहां मंदिरों के साथ-साथ घरों में भी बप्पा का स्वागत किया जाता है। पारंपरिक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस त्यौहार की शोभा बढ़ा देते हैं।

5. गोवा

गोवा में गणेश चतुर्थी को ‘चावथ’ कहा जाता है। यहां यह पर्व परिवारिक और धार्मिक परंपराओं के साथ-साथ प्रकृति के बीच मनाया जाता है। गांव-गांव में बप्पा की स्थापना होती है और पारंपरिक गोअन व्यंजन इस उत्सव की मिठास बढ़ा देते हैं।