Budh Gochar 2025: गणेश चतुर्थी से चमकेगी इन 2 राशियों की किस्मत... बरसेगी कृपा, दूर होगी आर्थिक तंगी

धर्म डेस्क। ग्रहों के राजकुमार बुध देव को भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध देव जल्दी ही गणपति बप्पा की पूजा से प्रसन्न होते हैं और जातक को बुद्धि, व्यापार और धन का वरदान देते हैं। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पर बुध ग्रह की स्थिति और गोचर का खास महत्व माना जाता है।

वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार गणेश महोत्सव 27 अगस्त 2025, बुधवार से शुरू होकर 7 सितंबर 2025 तक चलेगा। भक्तजन इस अवधि में गणपति बप्पा की स्थापना कर पूरे विधि-विधान से पूजा करेंगे। वहीं ज्योतिष की मानें तो इस दौरान 29 अगस्त को बुध ग्रह कर्क से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है।