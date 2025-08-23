Ganesha Chaturthi 2025: बप्पा की 5 शानदार फिल्में... गणेश उत्सव का मजा कर देंगी दोगुना

डिजिटल डेस्क। गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi 2025) का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जाएगा। बप्पा के आगमन से पहले लोग पूजा की तैयारी के साथ-साथ भक्ति गीत, आरती और फिल्मों का भी आनंद लेते हैं। भारतीय सिनेमा (Bollywood Movies on Lord Ganesha) में भी गणेश भक्ति को बड़े ही सुंदर अंदाज में पेश किया गया है। आइए जानते हैं बप्पा को समर्पित 5 शानदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप इस गणेश उत्सव पर देख सकते हैं।

1. अग्निपथ (Agneepath – 2012) ऋतिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा स्टारर इस फिल्म की शुरुआत ही 'देवा श्री गणेशा' गीत से होती है। गणपति उत्सव के भव्य दृश्य और जोश से भरा माहौल दर्शकों के दिल को छू जाता है। फिल्म में गणेशोत्सव को शानदार तरीके से दिखाया गया है।

2. डॉन (Don – 2006) शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म डॉन में भी गणपति विसर्जन का अहम सीन है। बप्पा की आराधना और मुंबई की गलियों में होने वाले जश्न को फिल्म ने खूबसूरती से दिखाया है। यह सीन फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में भी बड़ा मोड़ साबित होता है। 3. वास्तव (Vaastav – 1999) संजय दत्त की इस फिल्म में गणेश चतुर्थी का जिक्र बड़े ही भावुक अंदाज में आता है। 'सुखकर्ता दुखहर्ता' आरती के साथ परिवार की एकता और बप्पा का आशीर्वाद दर्शाया गया है। यह दृश्य आज भी दर्शकों के दिल को छू जाता है।