Garba Dance: गरबा के हर कदम में छिपा सेहत का फायदा, 200 से 500 तक कैलोरी होती है बर्न

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नवरात्र में गरबा की धुन बजते ही कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। कोई गोल घेरे में घूमते हुए ताल मिलाता है तो कोई ताली और चुटकी के साथ मां दुर्गा की आराधना करता है।

गरबा को आमतौर पर आस्था, परंपरा और उत्सव से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके साथ शरीर की अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है।

लगातार एक घंटे तक गरबा करने से दिल की धड़कन बढ़ती है, सांस लेने की गति तेज होती है और शरीर की कई मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। यही वजह है कि गरबा को डांस के साथ-साथ शारीरिक गतिविधि का एक अच्छा तरीका भी माना जाता है।