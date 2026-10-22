गरबा का जोश पड़ा भारी: युवाओं में पिंडली-कमर दर्द और डिहाइड्रेशन की शिकायतें बढ़ीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गरबा में कई घंटों तक लगातार नाचने वाले युवाओं में मांसपेशियों में खिंचाव के मामले बढ़ गए हैं। बीते नौ दिनों में पिंडली में खिंचाव, कमर दर्द और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं को लेकर सैकड़ों युवा अस्पताल पहुंचे हैं।

अकेले एमवायएच के फिजियोथेरेपी विभाग में बीते नौ दिनों में ही 25 से 35 वर्ष की उम्र के लगभग 140 युवक-युवतियां इलाज कराने आए हैं।

ज्यादातर युवतियां और महिलाएं मांसपेशियों की समस्याओं को लेकर आईं। इनमें पिंडली के साथ ही जांघ और कूल्हों के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव के मामले आए हैं।

लगातार नौ दिनों तक घंटों गरबा करने की वजह से शरीर में पानी की कमी होने से डिहाइड्रेशन की शिकायत लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं।

मरीजों की बढ़ सकती है संख्या

नवरात्रि के नौ दिनों में एमवाय अस्पताल के फिजियोथेरेपी विभाग में लगभग 140 युवा मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत लेकर पहुंचे। डाॅक्टरों के अनुसार आने वाले दिनों में इस तरह के मामलों में इजाफा देखने को मिल सकता है। बता दें कि ज्यादा वजन वाले लोग जिन्होंने गरबा किया उनमें से कुछ में कमर दर्द और स्लिप डिस्क की शिकायत भी देखने को मिली है। कई दिनों तक 6-7 घंटों तक गरबा की प्रैक्टिस करने और गरबा खेलने के दौरान शरीर में लगातार पानी की कमी होने से अब डिहाइड्रेशन के मामले भी बढ़ गए हैं। ऐसे में डाॅक्टर हर आधे-आधे घंटे में लिक्विड लेने की सलाह दे रहे हैं, जिससे शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे।