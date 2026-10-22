स्क्रीन टाइम कम करें, अच्छी और पूरी नींद लें, हरी पत्तेदार सब्जियां-देसी घी आंखों के लिए फायदेमंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। आंखों की बढ़ती ड्रायनेस को लेकर समय रहते सचेत हो जाना जरूरी है। आजकल इलेक्ट्रानिक गैजेट के अधिक उपयोग से ड्राई आई की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इससे बचाव के लिए स्क्रीन टाइम कम करना बेहद जरूरी है। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना आंखों को आराम देता है। अच्छी और पूरी नींद लेना आंखों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है।

साथ ही प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और देसी घी का सेवन आंखों की ज्योति बढ़ाता है। नहाते समय सीधे सिर पर बहुत गर्म पानी डालने से बचें, क्योंकि यह आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है। हमेशा गुनगुने या सामान्य पानी से स्नान करें।

आयुर्वेद के अनुसार नियमित रूप से अणु तेल का नस्य करने से आंखों में स्निग्धता बनी रहती है और दृष्टि दोष कम होता है। साथ ही रात में सोने से पहले पैरों के तलवों में देसी घी की मालिश करना भी नेत्र ज्योति के लिए लाभदायक माना गया है। आंखों में जलन, खुजली, बार-बार पानी आना या धुंधला दिखने पर लापरवाही न बरतें और नियमित नेत्र जांच कराएं। समय पर जांच से कई गंभीर रोगों से बचा जा सकता है। यह बात बुधवार को नईदुनिया के हेलो डाॅक्टर कार्यक्रम में शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय-चिकित्सालय गौरीघाट के नेत्र रोग विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डाॅ. दुर्गेश गुप्ता ने पाठकों से कही। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं, शरीर की सुरक्षात्‍मक प्रतिक्रिया है, बार-बार खांसना गंभीर कारण का संकेत आंखों के सूखेपन के अनेक कारण संभव, जरूरी है जांच सवाल : मेरी उम्र 45 साल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आंखों के सूखेपन का कारण क्या है। क्या बचाव संभव है। 50 शब्द रमेश प्रजापति, दमोह जवाब : इसके अनेक कारण संभव हैं, वैसे मुख्यत: 45 की उम्र में आंखों का सूखापन स्क्रीन टाइम ज्यादा होने, एसी में लंबे समय तक रहने, नींद कम होने, हार्मोनल बदलाव और गर्म पानी से सिर धोने से हो सकता है। बचाव के लिए स्क्रीन टाइम कम करें, पूरी नींद लें, हरी सब्जियां खाएं और नियमित नेत्र जांच कराएं। आयुर्वेद के अनुरूप किसी भी उपाय को अपनाने से पहले अपने विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।