Garba Makeup Tips: हल्का बेस, शिमरी आई मेकअप और रंग-बिरंगे आइलाइनर से निखरेगा लुक

गुलाबी, पीच, मौव और न्यूड रंगों की लिपस्टिक हल्के मेकअप के साथ खूबसूरत लगती है। वहीं, लाल, मरून और बेरी शेड्स पारंपरिक परिधानों के साथ आकर्षक दिखते हैं। गालों पर हल्का ब्लश और चेहरे के उभरे हिस्सों पर थोड़ा हाइलाइटर लगाने से निखार आता है। यदि आंखों का मेकअप गहरा है, तो होंठों पर हल्का रंग चुनें। इससे पूरे लुक में संतुलन बना रहेगा।

यह भी पढ़ें: Garba Outfit: फीमेल्‍स के लिए चनिया चोली, हल्‍के लहंगे और मेल्‍स के लिए रंगीन कुर्तों की बहार

“गरबा मेकअप में इन दिनों हल्का बेस पसंद किया जा रहा है, क्योंकि पसीने की वजह से हैवी फाउंडेशन टिक नहीं पाता। ट्रेडिशनल लुक को खास बनाने के लिए हाथों पर स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल और गोदने जैसी कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। नेकपीस की जगह त्वचा पर आर्टिस्टिक डिजाइन बनाने का भी चलन है। हेयर स्टाइल में खुले बालों के साथ घुंघरू का इस्तेमाल लुक को आकर्षक बना रहा है। इस तरह पारंपरिक कला और आधुनिक मेकअप का मेल गरबा लुक को नया अंदाज दे रहा है।”

- स्वाती खिलरानी, मेकअप आर्टिस्ट

नवरात्र के मेकअप में आंखों को आकर्षक बनाने के लिए गोल्डन, कापर, ब्रोन्ज और सिल्वर शिमर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पारंपरिक परिधानों के साथ रंगीन आइलाइनर और हल्का स्मोकी आई मेकअप भी अच्छा लगेगा। आंखों को अधिक उभारने के लिए मस्कारा लगाएं। हालांकि, आंखों पर बहुत अधिक उत्पाद लगाने के बजाय परिधान और आभूषणों के अनुरूप रंगों का संतुलन रखना बेहतर रहेगा।

- रचना शेवानी, मेकअप आर्टिस्ट