Gen Z मेहनत से नहीं, गलत जगह मेहनत करने से क्यों डरती है? जानें करियर को लेकर क्या है इनकी उलझन

लाइफस्टाइल डेस्क। आज की Gen Z यानी युवा पीढ़ी को अक्सर लेकर कहा जाता है कि वह मेहनत नहीं करना चाहती, जल्दी सफलता पाना चाहती है और कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के सपने देखती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? दरअसल, आज के कई युवा मेहनत से पीछे नहीं हटते, बल्कि उन्हें इस बात का डर ज्यादा सताता है कि कहीं उनकी मेहनत गलत दिशा में तो नहीं जा रही। वे नौकरी, पढ़ाई या किसी स्किल को सीखने में सालों लगाने से पहले यह समझना चाहते हैं कि क्या इससे उनका भविष्य बेहतर होगा? यही वजह है कि करियर को लेकर युवाओं के बीच एक अलग तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है।

1. मेहनत से ज्यादा सही दिशा की चिंता पहले के समय में पढ़ाई पूरी करने, नौकरी पाने और धीरे-धीरे करियर में आगे बढ़ने का एक तय रास्ता माना जाता था। लेकिन आज के दौर में विकल्प बहुत ज्यादा हैं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और विदेश में पढ़ाई जैसे कई रास्ते युवाओं के सामने हैं।

ऐसे में Gen Z के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि किस दिशा में मेहनत की जाए। उन्हें डर रहता है कि कहीं वे किसी ऐसी डिग्री या नौकरी के पीछे सालों न लगा दें, जिसका भविष्य में कोई खास फायदा न हो। 2. सोशल मीडिया ने बढ़ाई तुलना की आदत सोशल मीडिया पर अपनी उम्र के लोगों को कम समय में सफलता हासिल करते देखना भी इस चिंता की एक वजह है। कोई 22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई विदेश में नौकरी कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया से अच्छी कमाई कर रहा है।