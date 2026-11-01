Mouth Taping: मुंह पर टेप लगाकर सोने का ट्रेंड कितना सुरक्षित? जानिए इसके फायदे और नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क। अच्छी नींद के लिए लोग कई तरह के तरीके अपनाते हैं। कोई सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाता है, तो कोई खास स्लीपिंग मास्क और स्किनकेयर रूटीन का इस्तेमाल करता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड़ तेजी से चर्चा में है, जिसे Mouth Taping कहा जाता है। इसमें लोग रात को सोते समय अपने होंठों पर टेप लगाकर सोते हैं, ताकि नींद के दौरान मुंह बंद रहे और सांस नाक से ली जाए।

इस ट्रेंड को बढावा देने वाले लोगों का दावा है कि इससे खर्राटे कम होते हैं, मुंह सूखने की समस्या दूर होती है और नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। कुछ लोग तो इसे चेहरे की बनावट और जॉलाइन सुधारने से भी जोड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुंह पर टेप लगाकर सोना वाकई सेहत के लिए फायदेमंद है या यह एक ऐसा सोशल मीड़िया ट्रेंड है, जिसे अपनाने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है?

क्या है Mouth Taping और क्यों बढ रहा है इसका चलन? Mouth Taping में सोने से पहले होंठों पर एक खास तरह की टेप लगाई जाती है, ताकि व्यक्ति नींद के दौरान मुंह खोलकर सांस न ले और नाक से सांस लेने की आदत विकसित करे। दरअसल, नाक से सांस लेने के कई फायदे हैं। नाक हवा को फिल्टर, गर्म और नम करने में मदद करती है। वहीं, मुंह से सांस लेने पर सुबह मुंह सूखने और गले में परेशानी महसूस हो सकती है। इसी वजह से कुछ लोग Mouth Taping को बेहतर नींद और हेल्दी लाइफस्टाइल का आसान तरीका मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को खासतौर पर उन लोगों के बीच लोकप्रियता मिली है, जो अपनी नींद, स्किनकेयर और फिटनेस रूटीन को बेहतर बनाने के लिए नए तरीके आजमाते हैं। हालांकि, इसके प्रचार में किए जाने वाले सभी दावों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।