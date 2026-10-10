Gen Z के दो गुट, लेकिन सोच एकदम अलग, कोई सरकार से नाराज तो कोई सपोर्टर; आखिर क्यों बंटी है यह जनरेशन?

लाइफस्टाइल डेस्क। एक ही उम्र, एक जैसी डिजिटल दुनिया और देश के भविष्य को लेकर उम्मीदें भी लगभग समान, लेकिन सरकार को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग। भारत की Gen Z में राजनीतिक विचारों का यह अंतर सोशल मीडिया पर तेजी से दिखाई देता है। एक तरफ युवा बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, महंगाई और संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल उठाते हैं। दूसरी तरफ कुछ युवा सरकार की नीतियों, विकास कार्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की वैश्विक छवि का बचाव करते नजर आते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही समूह इंटरनेट, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो और ऑनलाइन चर्चाओं से प्रभावित होते हैं। फिर भी, एक ही घटना या सरकारी फैसले को लेकर उनकी राय अलग हो सकती है। यह अंतर सिर्फ इस बात से नहीं समझा जा सकता कि कौन सरकार के पक्ष में है और कौन विपक्ष में। इसके पीछे युवाओं की आर्थिक परिस्थितियां, व्यक्तिगत अनुभव, राजनीतिक प्राथमिकताएं, परिवार का माहौल और उन्हें मिलने वाली जानकारी भी भूमिका निभा सकती है।

सोशल मीडिया: एक ही पीढ़ी, लेकिन खबरें देखने के अलग-अलग नजरिए आज बहुत से युवाओं के लिए सोशल मीडिया राजनीतिक जानकारी हासिल करने का प्रमुख माध्यम है। इंस्टाग्राम पर छोटी वीडियो क्लिप, यूट्यूब पर लंबे इंटरव्यू और व्हाट्सऐप पर शेयर किए जाने वाले मैसेज राजनीतिक राय बनाने में भूमिका निभाते हैं। लेकिन हर युवा एक जैसा कंटेंट नहीं देखता। जो युवा सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों, क्रिएटर्स या राजनीतिक टिप्पणीकारों को नियमित रूप से देखते हैं, उनका ध्यान बेरोजगारी, परीक्षा विवाद, महंगाई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी संस्थाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अधिक जा सकता है। इससे अलग, सरकार समर्थक कंटेंट देखने वाले युवाओं के सामने इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति से जुड़ी बातें अधिक आ सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी एक तरह का कंटेंट देखने वाला हर व्यक्ति एक ही राय बनाएगा। लेकिन जब किसी यूजर के सामने बार-बार एक ही तरह के तर्क आते हैं, तो उसका नजरिया उस दिशा में मजबूत हो सकता है।

क्या एल्गोरिदम भी राजनीतिक सोच को प्रभावित करते हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर की रुचि, देखे गए वीडियो, लाइक, शेयर और अन्य गतिविधियों के आधार पर कंटेंट की सिफारिश करते हैं। इससे किसी व्यक्ति को अपने विचारों से मिलती-जुलती सामग्री बार-बार दिखाई दे सकती है। इसे समझने के लिए दो युवाओं का उदाहरण लें। पहला युवा बेरोजगारी पर वीडियो देखता है। इसके बाद उसे भर्ती परीक्षाओं में देरी, नौकरी के अवसरों और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े और वीडियो दिखने लगते हैं। दूसरा युवा विकास परियोजनाओं पर वीडियो देखता है, तो उसे सड़क, रेलवे, सरकारी योजनाओं और राष्ट्रीय उपलब्धियों से जुड़ा कंटेंट अधिक मिल सकता है। दोनों अपने-अपने फीड से देश की राजनीतिक स्थिति को समझने लगते हैं। कुछ समय बाद उन्हें लग सकता है कि उनके सामने मौजूद मुद्दे ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। बेरोजगारी और विकास: सरकार को आंकने के अलग पैमाने युवाओं की राजनीतिक सोच को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि वे सरकार से सबसे ज्यादा उम्मीद क्या रखते हैं। एक युवा के लिए सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं का समय पर आयोजन, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और रोजगार के अवसर सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर उसे लगता है कि इन क्षेत्रों में उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं, तो वह सरकार से सवाल कर सकता है। दूसरे युवा के लिए बेहतर सड़कें, रेलवे, डिजिटल सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ, राष्ट्रीय सुरक्षा या देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर उसे लगता है कि इन क्षेत्रों में सुधार हुआ है, तो वह सरकार के कामकाज का समर्थन कर सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात है- सरकार का समर्थक होना और उसकी हर नीति का समर्थन करना एक ही बात नहीं है। इसी तरह, सरकार की आलोचना करने का मतलब उसकी हर नीति का विरोध करना भी नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया की बहसों में अक्सर इन जटिल विचारों को दो खेमों में बांट दिया जाता है- सरकार समर्थक और सरकार विरोधी। परिवार, शिक्षा और आर्थिक परिस्थितियां भी बनाती हैं राजनीतिक नजरिया राजनीतिक सोच केवल इंटरनेट से नहीं बनती। परिवार में होने वाली बातचीत, स्कूल-कॉलेज का माहौल, दोस्तों की राय और किसी व्यक्ति के अपने अनुभव भी उसकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी परिवार में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला हो, तो वहां सरकार के प्रति सकारात्मक राय बन सकती है। दूसरी ओर, किसी युवा को नौकरी पाने में परेशानी हुई हो या उसने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से जुड़ी खबरें देखी हों, तो वह रोजगार और जवाबदेही को लेकर अधिक सवाल कर सकता है।

इसी तरह, अलग-अलग राज्यों और शहरों में रहने वाले युवाओं के अनुभव भी अलग हो सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, स्थानीय रोजगार और सरकारी सेवाओं से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि महानगरों में महंगाई, निजी क्षेत्र की नौकरियां, आवास और शिक्षा का खर्च प्राथमिकता बन सकते हैं। क्या Gen Z सच में दो राजनीतिक खेमों में बंट गई है? सोशल मीडिया पर सरकार के समर्थकों और आलोचकों की आवाजें बहुत तेज सुनाई देती हैं। राजनीतिक बहसों में सक्रिय युवा वीडियो बनाते हैं, अपनी राय रखते हैं, हैशटैग चलाते हैं और दूसरे लोगों के तर्कों का जवाब देते हैं। लेकिन ऑनलाइन दिखाई देने वाली आवाजें पूरी युवा पीढ़ी की सोच का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। बहुत से युवा ऐसे भी हो सकते हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त नहीं करते। कुछ लोग किसी पार्टी के बजाय मुद्दों के आधार पर अपना फैसला लेते हैं। वहीं, कुछ युवाओं की प्राथमिकता राजनीति से ज्यादा पढ़ाई, नौकरी या निजी जीवन हो सकती है।