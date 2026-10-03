Millennials से लेकर Gen Z तक... आखिर जनरेशन के नाम कैसे होते हैं तय? जानिए 1900 से अब तक दिलचस्प कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आप जानते हैं कि आपका जन्म किस Generation में हुआ है? आज की बातचीत में Gen Z, Millennials, Gen Alpha और Baby Boomers जैसे शब्द आम हो गए हैं। सोशल मीडिया पर ‘OK Boomer’ जैसे शब्दों से लेकर Gen Z के अलग स्लैंग तक, हर पीढ़ी की अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है।
लेकिन सवाल है कि आखिर कौन-सी Generation में कौन-से साल में जन्मे लोग आते हैं?
इसका कोई एक आधिकारिक नियम नहीं है। आमतौर पर करीब 15 से 20 साल के आसपास जन्मे लोगों को एक Generation में रखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही दौर में जन्मे लोग अक्सर समान सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और ऐतिहासिक बदलावों का अनुभव करते हैं।
आइए जानते हैं करीब 1900 से अब तक की प्रमुख Generations और उनकी पहचान।
इस पीढ़ी को GI Generation भी कहा जाता है। इस पीढ़ी के लोगों ने आर्थिक मंदी यानी Great Depression और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जैसे बड़े दौर देखे।
मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों और युद्ध के प्रभाव ने इस पीढ़ी के जीवन में मेहनत, अनुशासन, त्याग और जिम्मेदारी को खास महत्व दिया। इसी दौर में जैज और स्विंग म्यूजिक भी लोकप्रिय हुआ।
Greatest Generation के बाद आती है Silent Generation। इस पीढ़ी ने आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता के साथ-साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर देखा।
‘Silent Generation’ नाम को अक्सर उस समय के सामाजिक माहौल से जोड़ा जाता है, जब लोग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के बजाय ज्यादा संयमित रहने को प्राथमिकता देते थे। इस पीढ़ी में मेहनत, स्थिर नौकरी, अनुशासन और परिवार की जिम्मेदारी को काफी महत्व दिया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जन्म दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसी baby boom के कारण इस पीढ़ी को Baby Boomers कहा गया। लेकिन यह पीढ़ी सिर्फ पारंपरिक जीवनशैली के लिए नहीं जानी जाती। इसके युवाओं ने सामाजिक बदलावों में भी बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका में Vietnam War के विरोध से लेकर Summer of Love जैसी सांस्कृतिक घटनाओं तक, इस पीढ़ी के युवाओं ने अपने माता-पिता की सोच को कई जगह चुनौती दी।
पालन-पोषण के मामले में भी Baby Boomers से बदलाव जुड़ा माना जाता है। बच्चों की राय और भावनाओं को ज्यादा महत्व देने और परिवार में बातचीत को बढ़ावा देने वाली शैली लोकप्रिय हुई।
Generation X को अक्सर उस पीढ़ी के रूप में देखा जाता है जिसने एक ऐसे दौर में बचपन बिताया, जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस पीढ़ी ने MTV संस्कृति, AIDS महामारी, तकनीकी बदलाव और LGBTQ+ अधिकारों से जुड़े सामाजिक बदलावों का दौर देखा।
Parenting में भी इस पीढ़ी के साथ बदलाव आया। जहां पिछली पीढ़ियों के बच्चों को अक्सर ज्यादा स्वतंत्रता दी जाती थी, वहीं Gen X के माता-पिता बच्चों की पढ़ाई, गतिविधियों और सामाजिक जीवन में अधिक सक्रिय रहने लगे। इसी संदर्भ में ‘helicopter parenting’ शब्द लोकप्रिय हुआ।
Millennials यानी Generation Y वह पीढ़ी है जिसने इंटरनेट से पहले का बचपन और इंटरनेट के साथ बड़ी होती दुनिया, दोनों देखे हैं।
इस पीढ़ी ने 9/11 जैसी ऐतिहासिक घटना देखी। उस दौर से भी गुजरी जब Amazon मुख्य रूप से किताबें बेचने के लिए जाना जाता था। तकनीक Millennials की जिंदगी का अहम हिस्सा बनी, लेकिन इस पीढ़ी को पर्यावरण, सामाजिक मुद्दों और समुदाय से जुड़े विषयों में रुचि के लिए भी पहचाना जाता है।
Parenting में भी Millennials से एक अलग दृष्टिकोण जुड़ा है। कई Millennial parents बच्चों को अपनी पसंद और व्यक्तित्व के अनुसार आगे बढ़ने की ज्यादा स्वतंत्रता देने की कोशिश करते हैं।
अमेरिका में कितने Millennials हैं?
2025 के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में करीब 7.42 करोड़ Millennials थे, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 21.8% हिस्सा हैं।
Gen Z या iGen पहली ऐसी पीढ़ी मानी जाती है जिसने बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल कनेक्टिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा देखा। सोशल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट, वीडियो प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन इनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हैं। इसी वजह से Gen Z की भाषा और इंटरनेट संस्कृति ने भी तेजी से बदलाव किया है।
‘OK Boomer’ जैसे शब्दों से लेकर अलग-अलग इंटरनेट स्लैंग तक, Gen Z ने डिजिटल बातचीत की अपनी अलग शैली बनाई है। इस पीढ़ी को पर्यावरण, सामाजिक समावेश और पहचान से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता के लिए भी जाना जाता है।
Generation Alpha सबसे कम उम्र की पीढ़ियों में से एक है और इसके बारे में अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। इस पीढ़ी के बच्चों का बचपन स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा, वीडियो कंटेंट और AI जैसी तकनीकों के बीच बीत रहा है।
COVID-19 महामारी के दौरान इस पीढ़ी के कुछ बच्चे पैदा हुए या बचपन के शुरुआती दौर से गुजरे। ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल ने भी इनके बचपन को पिछली पीढ़ियों से अलग बनाया।
तकनीक इनके लिए बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन लगातार स्क्रीन पर रहने से कम physical activity, ध्यान बनाए रखने में परेशानी और आमने-सामने सामाजिक संपर्क कम होने जैसी चिंताओं पर भी चर्चा होती रही है।
अब आती है Generation Beta। इस नाम का इस्तेमाल 2025 के बाद जन्म लेने वाली पीढ़ी के लिए किया जा रहा है।
यह पीढ़ी अभी बहुत छोटी है, इसलिए इसके व्यवहार और सामाजिक पहचान के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि Artificial Intelligence यानी AI, स्मार्ट डिवाइस और डिजिटल कनेक्टिविटी इनके बचपन का हिस्सा बनने वाली है।
संभावना है कि इस पीढ़ी के लिए AI कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का सामान्य हिस्सा हो। शिक्षा, काम और संचार के तरीके भी इनके जीवनकाल में काफी बदल सकते हैं।
Generation की ये सीमाएं बिल्कुल तय नहीं हैं। अलग-अलग रिसर्चर्स और संस्थाएं अलग-अलग बर्थ ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी व्यक्ति का व्यवहार सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि उसका जन्म किस साल हुआ है। परिवार, देश, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, तकनीक तक पहुंच और व्यक्तिगत अनुभव भी किसी व्यक्ति की सोच और जीवनशैली को प्रभावित करते हैं।
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