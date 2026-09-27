लाइफ स्‍टाइल डेस्‍क। उम्र बढ़ने के साथ 50 वर्ष की आयु के पश्चात पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बेहद आम हो जाती हैं। प्रोस्टेट मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित अखरोट के आकार की एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है। आमतौर पर इसकी दो मुख्य बीमारियां होती हैं—बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) यानी प्रोस्टेट का गैर-कैंसरयुक्त बढ़ना और प्रोस्टेट कैंसर। लोगों में यह एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि बीपीएच ही आगे चलकर कैंसर का रूप ले लेता है, जबकि चिकित्सीय रूप से यह पूरी तरह असत्य है।

बीपीएच और प्रोस्टेट कैंसर दोनों के शुरुआती संकेत काफी हद तक एक जैसे प्रतीत होते हैं, जिसके कारण समय पर सटीक जांच कराना अनिवार्य हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, विशेष तौर पर रात के समय 2 से 4 बार बिस्तर से उठना, पेशाब की धार का कमजोर होना, पेशाब शुरू करने में अधिक जोर लगाना और मूत्राशय पूरी तरह खाली न होने का अहसास होना शामिल है।