Halloween सिर्फ डर का Festival नहीं, बना अरबों डॉलर का बिजनेस…आखिर कैसे बढ़ा इसका बिजनेस

लाइफस्टाइल डेस्क। 31 अक्टूबर आते ही दुनिया के कई देशों में डरावने कॉस्ट्यूम, कद्दू से बनी लालटेन, भूतिया सजावट और हॉरर फिल्मों की चर्चा तेज हो जाती है। बच्चे कैंडी इकट्ठा करते हैं, युवा थीम पार्टी में शामिल होते हैं और लोग अपने घरों को डरावने अंदाज में सजाते हैं। लेकिन Halloween की कहानी सिर्फ डर और मनोरंजन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे फैशन, फूड, एंटरटेनमेंट और रिटेल से जुड़ा एक बड़ा कारोबार भी है। अमेरिका में 2026 के दौरान Halloween पर कंज्यूमर्स के खर्च का अनुमान 13.5 अरब डॉलर है।

कॉस्ट्यूम से कैंडी तक, हर चीज का बाजार Halloween के दौरान लोग सिर्फ डरावने कपड़े नहीं खरीदते, बल्कि घर सजाने का सामान, मेकअप, कैंडी, पार्टी प्रॉप्स और थीम से जुड़ी दूसरी चीजों पर भी खर्च करते हैं। अमेरिकी नेशनल रिटेल फेडरेशन (NRF) के 2026 के सर्वे के मुताबिक, इस त्योहार पर कॉस्ट्यूम के लिए 4.4 अरब डॉलर, सजावट के लिए 4.3 अरब डॉलर और कैंडी के लिए 4.1 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है। यानी त्योहार से जुड़ी इन तीन श्रेणियों में ही लगभग 12.8 अरब डॉलर का कारोबार हो सकता है।

इस बाजार में बच्चों के सुपरहीरो कॉस्ट्यूम से लेकर अडल्ट्स के वैम्पायर लुक, डरावने मास्क और घर के बाहर लगाए जाने वाले कंकाल तक शामिल हैं। इसके अलावा, मेकअप ब्रांड, मिठाई बनाने वाली कंपनियां, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म और अस्थायी Halloween स्टोर भी इस सीजन से फायदा उठाते हैं। परंपरा से पॉप कल्चर तक कैसे पहुंचा Halloween? Halloween की जड़ें प्राचीन सेल्टिक परंपरा Samhain से जुड़ी मानी जाती हैं। इस परंपरा में मौसम बदलने और सर्दियों की शुरुआत से जुड़े आयोजन होते थे। समय के साथ ईसाई परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों का भी इस त्योहार पर प्रभाव पड़ा। बाद में अमेरिका में Halloween बच्चों की गतिविधियों, कॉस्ट्यूम पार्टियों और कैंडी बांटने जैसी परंपराओं के साथ लोकप्रिय हुआ।