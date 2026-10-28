Skincare Overload: 10 स्टेप वाली स्किनकेयर रूटीन स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकती है? जानिए ज्यादा प्रोडक्ट लगाने के नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क। सोशल मीडिया पर इन दिनों 7 से 10 स्टेप वाली स्किनकेयर रूटीन काफी लोकप्रिय है। कहीं चेहरे पर एक के बाद एक सीरम लगाने की सलाह दी जाती है, तो कहीं ग्लास स्किन पाने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के तरीके बताए जाते हैं। लोग भी बेदाग और चमकदार स्किन पाने की चाह में क्लींजर, टोनर, सीरम, एक्सफोलिएटर, मॉइस्चराइजर और कई अन्य प्रोडक्ट अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं। लेकिन क्या ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से स्किन जल्दी अच्छी होती है? जरूरी नहीं। कई बार जरूरत से ज्यादा स्किनकेयर करने से स्किन को फायदा होने के बजाय नुकसान भी पहुंच सकता है।

क्या होता है स्किनकेयर ओवरलोड? जब कोई व्यक्ति अपनी स्किन की जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगता है या एक साथ कई सक्रिय तत्वों वाले प्रोडक्ट लगाता है, तो इसे आम तौर पर स्किनकेयर ओवरलोड कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक ही दिन में रेटिनॉल, AHA या BHA जैसे एक्सफोलिएटिंग एसिड और दूसरे एक्टिव इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल कुछ लोगों की स्किन में जलन पैदा कर सकता है।

हर प्रोडक्ट का अपना काम होता है। क्लींजर स्किन की गंदगी हटाता है, मॉइस्चराइजर नमी बनाए रखने में मदद करता है और सनस्क्रीन धूप की हानिकारक किरणों से सुरक्षा देती है। लेकिन सभी प्रोडक्ट एक साथ इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। सही चुनाव स्किन के प्रकार और उसकी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। ज्यादा स्किनकेयर करने से स्किन को क्या नुकसान हो सकता है? 1. स्किन में जलन और रेडनेस: कई एक्टिव इंग्रीडिएंट्स एक साथ इस्तेमाल करने से स्किन में जलन, खुजली, रेडनेस या चुभन हो सकती है। खासकर संवेदनशील स्किन वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। 2. स्किन की सुरक्षा परत कमजोर होना: स्किन की बाहरी परत नमी बनाए रखने और बाहरी नुकसान से बचाने में मदद करती है। बार-बार एक्सफोलिएशन या तेज प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से यह परत प्रभावित हो सकती है। इससे स्किन रूखी, खुरदरी और ज्यादा संवेदनशील हो सकती है।