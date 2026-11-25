लाइफस्टाइल डेस्क। जब भी बीच पर घूमने, पानी में मस्ती करने या बोटिंग का ख्याल आता है, तो ज्यादातर लोगों के मन में गोवा, मुंबई या केरल का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी जगह है, जहां समुद्र जैसा नजारा देखने को मिलता है? यहां दूर तक फैला नीला पानी, ठंडी हवाएं, किनारे पर सुकून के पल और पानी के बीच एडवेंचर का मजा लिया जा सकता है। इस जगह का नाम है हनुवंतिया टापू, जो खंडवा जिले में स्थित है।

इंदिरा सागर बांध के बैकवॉटर के किनारे बसा हनुवंतिया आज मध्य प्रदेश के खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में शामिल हो रहा है। खास बात यह है कि यहां घूमने के लिए समुद्र तक जाने की जरूरत नहीं। पानी के बीच क्रूज की सवारी से लेकर जेट स्की तक, कई ऐसी एक्टिविटी हैं जो इस जगह को वॉटर टूरिज्म के शौकीनों के लिए खास बनाती हैं।

समुद्र नहीं, फिर भी मिलेगा बीच जैसा अनुभव हनुवंतिया की सबसे बड़ी खूबी यहां का खुला और शांत वातावरण है। दूर-दूर तक फैला जलाशय, पानी पर पड़ती सूरज की किरणें और किनारे से आती ठंडी हवा कुछ देर के लिए शहर की भागदौड़ भुला देती है। यहां समुद्र की लहरें तो नहीं हैं, लेकिन पानी का विशाल विस्तार किसी बीच डेस्टिनेशन से कम नहीं लगता। जो लोग भीड़भाड़ से दूर परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छी जगह हो सकती है। यहां पर्यटक पानी के किनारे बैठकर नजारे देख सकते हैं या फिर बोटिंग के जरिए जलाशय की खूबसूरती को करीब से महसूस कर सकते हैं।