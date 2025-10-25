Chhath Puja 2025 Wishes: अपने करीबियों को इन संदेशों से दें छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

मेरी खबरें
    Chhath Puja 2025 Wishes In Hindi: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय-खाय के साथ 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप भी इस शुभ अवसर पर अपने परिजनों, दोस्तों और करीबियों को छठ पूजा के संदेश भेजकर उन्हें इस महापर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

    अपनों को दें छठ महापर्व की शुभकामनाएं।

    लाइफस्टाइल डेस्क। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा (Chhath Puja 2025) नहाय-खाय के साथ 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह पर्व मुख्य रूप से तीन से चार दिनों तक चलता है, जिसमें नहाय-खाय, खरना, डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य को अर्घ्य देने जैसे पवित्र अनुष्ठान शामिल होते हैं। सूर्य उपासना और आस्था के इस पर्व में लोग व्रत, स्नान और पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

    आप भी इस शुभ अवसर पर अपने परिजनों, दोस्तों और करीबियों को Chhath Puja 2025 Wishes और संदेश भेजकर उन्हें इस महापर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

    छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं (Chhath Puja 2025 Wishes in Hindi)

    1. छठ माता की कृपा से मिले सुख-समृद्धि

    हर घर में सुख-समृद्धि का दीप जले,

    जीवन में सफलता के नए द्वार खुले।

    आप सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं।

    2. हर बाधा दूर हो सूर्य देव व छठ मैया की हो कृपा,

    आपके जीवन की दूर हो जाए हर बाधा।

    जीवन में हो खुशियों का आगमन,

    छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

    3. कामनाएं हों पूरी इस छठ पूजा में

    हर दिन खूबसूरत और रातें रोशन हों

    कामयाबी चूमें आपके कदम हमेशा

    आपको छठ पूजा की बहुत बधाई

    4. छठ मैया का उजाला छठी मैया के बरतिया बड़ा पावन बा,

    भक्तन के दिल में बसे इनकर सावन बा।

    सूरज देव के अरघ के लीला निराला,

    हर घर में छठी मैईया के उजाला

    5. रथ पर होकर सवार, सूर्य देव आएं आपके द्वार

    सुख सम्पत्ति मिले आपको अपार।

    छठ मैया आशीर्वाद दे इतना,

    छठ पर्व की शुभकामनाएं करें स्वीकार।

    6. अर्घ्य और शुभ शुरुआत सांझ का अर्घ्य

    करता है जीवन में शुभ शुरुआत,

    सुबह के अर्घ्य के साथ पूरी हो आपकी हर मुराद।

    छठी मैया का आशीर्वाद सदा आपके संग हो

    छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

    7. छठ मैया आशीर्वाद दे इतना

    कि हर जगह आपका नाम हो

    दिन दुगुना-रात चौगुना काम हो

    घर और समाज में आप करें राज

    ये कामना है मेरी आपके लिए आज

    आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं

    8. छठ का व्रत देता संतान को दीर्घायु का वरदान

    ये छठ आपके जीवन में भी लाए उमंग

    उल्लास और खुशियां अपार

    मुबारक हो आपको छठ का त्योहार

