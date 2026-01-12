Happy Lohri 2026 Wishes: साल के पहले बड़े त्योहार पर अपनों का दिन बनाएं खुशनुमा, भेजें ये शुभकामना संदेश

लाइफस्टाइल डेस्क। साल 2026 के आगमन के साथ ही भारत में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कड़ाके की ठंड के बीच कल, 13 जनवरी को देशभर में लोहड़ी का पावन पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। यह त्योहार न केवल नई फसल के स्वागत का प्रतीक है, बल्कि यह रिश्तों में मिठास और गर्माहट घोलने का भी एक बड़ा जरिया है।

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, लोहड़ी आमतौर पर पौष के महीने की अंतिम रात को मनाई जाती है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाला होता है। इसे विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में 'फसल उत्सव' के रूप में मनाया जाता है। शाम ढलते ही लोग खुले आंगन में अलाव जलाते हैं, जिसमें तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और पॉपकॉर्न अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है। ढोल-नगाड़ों की थाप पर भांगड़ा और गिद्दा इस शाम को यादगार बना देते हैं।

भेजें ये शुभकामना संदेश

आज के डिजिटल युग में त्योहार की खुशियां साझा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है प्यार भरे संदेश। यदि आप भी अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों की लोहड़ी को खास बनाना चाहते हैं, तो उन्हें ये चुनिंदा शुभकामना संदेश (Lohri 2026 Wishes) भेज सकते हैं:

लोहड़ी की शुभकामनाएं (Lohri 2026 Wishes)

सूर्य को उसका तेज मुबारक, दोस्त को उसकी दोस्ती मुबारक, हमारी तरफ से आपको लोहड़ी मुबारक, हैप्पी-लोहड़ी 2025।

आनंद और उल्लास का यह त्योहार आपके जीवन को समृद्धि और सफलता से भर दे। साथ ही अलाव की तेज रोशनी आपके जीवन में सद्भाव और शांति लाए। खूब सारे प्यार के साथ आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।

इस पावन त्योहार पर, मुझे आशा है कि आप अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जुड़ेंगे, हैप्पी लोहड़ी।

लोहड़ी के इस शुभ अवसर पर, आपके सभी सपने पूरे हों और हर गुजरते दिन के साथ आपका जीवन खुशनुमा हो, आपको लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।

सर्दी की थरथराहट में, मूंगफली, रेवड़ी और गुड़ की मिठास के साथ, मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्योहार।

आपका जीवन लोहड़ी की आग की तरह उज्ज्वल हो और आप हर गुजरते दिन के साथ समृद्ध और विकसित होते रहें, लोहड़ी का पर्व आपके जीवन को खुशियों से भर दे, हैप्पी लोहड़ी।

यह पर्व आपके दिल को खुशी और प्यार से भर दे और आप व आपके प्रियजनों पर अनंत समृद्धि की बारिस हो। लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।

आपको गर्मजोशी और उत्साह से भरपूर लोहड़ी की शुभकामनाएं, आपका यह साल मंगलमय हो और आप प्रगति करते रहें। और समृद्ध होते रहें।

इस शानदार त्योहार पर आपको और आपके परिवार को खुशी और उत्साह की शुभकामनाएं, यह लोहड़ी आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशियां लेकर आए, लोहड़ी की शुभकामनाएं।