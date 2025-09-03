Happy Teacher’s Day 2025: शिक्षक दिवस पर झटपट बनाएं ये टेस्टी बेसन बर्फी, टीचर्स को दें मीठा सरप्राइज

डिजिटल डेस्क। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस खास दिन पर छात्र-छात्राएं अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करते हैं।
अगर आप भी इस बार अपने टीचर्स को कुछ अलग और स्वादिष्ट तोहफा देना चाहते हैं, तो घर पर बनी बेसन बर्फी (Besan Barfi) एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा खर्च नहीं होता और कम लागत में आप स्वादिष्ट मिठाई तैयार कर सकते हैं।
बेसन - 1 कप
घी - आधा कप
शक्कर - एक कप का तीन चौथाई हिस्सा
पानी - आधा कप
इलायची पाउडर - आधा चम्मच
कटे हुए मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता)
1. बेसन भूनें- सबसे पहले एक कढ़ाही में घी गर्म करें और उसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। जब बेसन से हल्की-हल्की खुशबू आने लगे और रंग सुनहरा हो जाए तो गैस बंद कर दें।
2. चाशनी तैयार करें- दूसरी पैन में शक्कर और पानी डालकर एक तार की चाशनी बना लें। इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
3. बेसन और चाशनी मिलाएं- अब भुना हुआ बेसन इस चाशनी में डालें और अच्छी तरह मिलाते रहें। ध्यान रहे कि मिश्रण गुठलीदार न हो।
4. सेट होने दें- जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसे घी लगी थाली में डाल दें और ऊपर से कटे हुए मेवे डालकर हल्का दबा दें।
5. काटकर परोसें- मिश्रण को ठंडा होने दें। फिर चाकू की मदद से अपनी पसंद के आकार में काट लें।