    Hartalika Teej 2025 पर लगाएं लेटेस्ट Mehndi Designs, हाथों को दें ट्रेडिशनल और मॉडर्न टच

    Hartalika Teej 2025 Latest Mehndi Designs: हरतालिका तीज पर मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा है। इस बार आप फूलों वाली, सिंपल वर्किंग डिजाइन, फ्रेंच स्टाइल, मिनिमल या ट्रेडिशनल भरमा मेहंदी ट्राई कर सकती हैं। ये सभी लेटेस्ट डिजाइन्स हाथों को आकर्षक और खूबसूरत लुक देने के लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 25 Aug 2025 02:13:11 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 09:28:00 AM (IST)
    Hartalika Teej 2025 पर लगाएं लेटेस्ट Mehndi Designs, हाथों को दें ट्रेडिशनल और मॉडर्न टच
    Haritalika Teej 2025 सुहागिनों के लिए परफेक्ट मेहंदी डिजाइन (Source: AI-Generated Image)

    HighLights

    1. हरतालिका तीज पर लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन्स
    2. वर्किंग वुमन के लिए सिंपल मेहंदी डिजाइन
    3. फ्रेंच स्टाइल मेहंदी से पाएं ट्रेंडी लुक

    हरतालिका तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सजधजकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और मेहंदी (Hartalika Teej 2025 Latest Mehndi Designs) लगाकर अपने श्रृंगार को पूरा करती हैं। मेहंदी न केवल हाथों की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि पारंपरिक लुक भी देती है। इस बार तीज पर आप भी ये लेटेस्ट डिजाइन्स ट्राई कर सकती हैं।

    naidunia_image

    फूलों वाली डिजाइन

    अगर आप आसान और खूबसूरत डिजाइन चाहती हैं, तो बीच में फूल और उसके चारों ओर बेल-बूटी वाली मेहंदी आपके लिए परफेक्ट है। यह झटपट बनने वाली डिजाइन हाथों को आकर्षक बना देती है।

    naidunia_image

    वर्किंग वुमन के लिए सिंपल डिजाइन

    ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए यह सिंपल और डिसेंट मेहंदी डिजाइन एकदम सही है। यह हर आउटफिट पर सूट करती है और हाथों को सादगी भरा लुक देती है।

    naidunia_image

    फ्रेंच स्टाइल मेहंदी

    अगर आप कुछ अलग चाहती हैं तो फ्रेंच स्टाइल मेहंदी लगाएं। इसमें कलाई से डिजाइन शुरू होकर एक उंगली तक जाती है, जो बेहद ट्रेंडी लुक देती है।

    naidunia_image

    मिनिमल डिजाइन

    आजकल मिनिमल मेहंदी का ट्रेंड काफी पॉपुलर है। हथेली पर चेक्स डिजाइन देखने में क्लासी लगती है और इसे लगाना भी आसान है।

    naidunia_image

    ट्रेडिशनल भरमा मेहंदी

    अगर आप फेस्टिव लुक चाहती हैं तो फूल, पत्ती और मोर से बनी भरमा मेहंदी डिजाइन जरूर ट्राई करें। यह थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन तीज के मौके पर परफेक्ट रहती है।

    (Note: All Photos in this article are AI-Generated)

