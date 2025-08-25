Hartalika Teej 2025 पर लगाएं लेटेस्ट Mehndi Designs, हाथों को दें ट्रेडिशनल और मॉडर्न टच

हरतालिका तीज का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सजधजकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और मेहंदी (Hartalika Teej 2025 Latest Mehndi Designs) लगाकर अपने श्रृंगार को पूरा करती हैं। मेहंदी न केवल हाथों की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि पारंपरिक लुक भी देती है। इस बार तीज पर आप भी ये लेटेस्ट डिजाइन्स ट्राई कर सकती हैं।

फूलों वाली डिजाइन

अगर आप आसान और खूबसूरत डिजाइन चाहती हैं, तो बीच में फूल और उसके चारों ओर बेल-बूटी वाली मेहंदी आपके लिए परफेक्ट है। यह झटपट बनने वाली डिजाइन हाथों को आकर्षक बना देती है।

वर्किंग वुमन के लिए सिंपल डिजाइन

ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए यह सिंपल और डिसेंट मेहंदी डिजाइन एकदम सही है। यह हर आउटफिट पर सूट करती है और हाथों को सादगी भरा लुक देती है।

फ्रेंच स्टाइल मेहंदी

अगर आप कुछ अलग चाहती हैं तो फ्रेंच स्टाइल मेहंदी लगाएं। इसमें कलाई से डिजाइन शुरू होकर एक उंगली तक जाती है, जो बेहद ट्रेंडी लुक देती है।

मिनिमल डिजाइन

आजकल मिनिमल मेहंदी का ट्रेंड काफी पॉपुलर है। हथेली पर चेक्स डिजाइन देखने में क्लासी लगती है और इसे लगाना भी आसान है।

ट्रेडिशनल भरमा मेहंदी

अगर आप फेस्टिव लुक चाहती हैं तो फूल, पत्ती और मोर से बनी भरमा मेहंदी डिजाइन जरूर ट्राई करें। यह थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन तीज के मौके पर परफेक्ट रहती है।

(Note: All Photos in this article are AI-Generated)

