Hartalika Teej 2025: क्यों बनता है मिट्टी का शिवलिंग और क्या है इसका महत्व? ऐसे करें माता गौरी का शृंगार

डिजिटल डेस्क: हिंदू धर्म में हरतालिका तीज (Hartalika Teej 2025) का विशेष महत्व है। यह व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज मंगलवार 26 अगस्त 2025 को पड़ेगी। सुहागिन महिलाएं अपने दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि के लिए और कन्याएं मनचाहा वर पाने की कामना से यह व्रत Hartalika Teej Vrat Vidhi) करती हैं। इस दिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने की परंपरा है।

क्यों बनाया जाता है मिट्टी का शिवलिंग? हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा-अर्चना की थी। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने की परंपरा है।