    Hartalika Teej 2025: क्यों बनता है मिट्टी का शिवलिंग और क्या है इसका महत्व? ऐसे करें माता गौरी का शृंगार

    Hartalika Teej 2025 Date Vidhi: भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस वर्ष यह व्रत 26 अगस्त 2025 को होगा। इस दिन महिलाएं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। व्रत से दांपत्य सुख की प्राप्ति और मनचाहे जीवनसाथी की कामना पूर्ण होती है।

    By Akash Sharma
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 03:32:45 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 03:32:45 PM (IST)
    Hartalika Teej 2025: क्यों बनता है मिट्टी का शिवलिंग और क्या है इसका महत्व? ऐसे करें माता गौरी का शृंगार
    Hartalika Teej पर पार्थिव शिवलिंग बनाने का महत्व।

    1. हरतालिका तीज का धार्मिक महत्व।
    2. मिट्टी का शिवलिंग बनाने की परंपरा।
    3. माता पार्वती का सोलह श्रृंगार।

    डिजिटल डेस्क: हिंदू धर्म में हरतालिका तीज (Hartalika Teej 2025) का विशेष महत्व है। यह व्रत हर साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज मंगलवार 26 अगस्त 2025 को पड़ेगी। सुहागिन महिलाएं अपने दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि के लिए और कन्याएं मनचाहा वर पाने की कामना से यह व्रत Hartalika Teej Vrat Vidhi) करती हैं। इस दिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने की परंपरा है।

    क्यों बनाया जाता है मिट्टी का शिवलिंग?

    हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा-अर्चना की थी। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत पर मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने की परंपरा है।

    हरतालिका तीज की पूजा विधि

    • सुबह स्नान कर स्वच्छ और विशेषकर हरे या लाल वस्त्र पहनें।

    • पूजा स्थल पर चौकी बिछाकर लाल या हरे कपड़े से ढकें।

    • स्वयं द्वारा बनाए गए भगवान शिव, माता पार्वती की मूर्ति और पार्थिव शिवलिंग स्थापित करें।

    • सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें।

    • इसके बाद गौरी-शंकर का पूजन कर भोग अर्पित करें।

    • माता गौरी को सोलह श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।

    • हरतालिका तीज की कथा सुनें और अंत में आरती कर प्रसाद बांटें।

    माता पार्वती का श्रृंगार

    पूजन में माता पार्वती का सोलह श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसमें सिंदूर, काजल, चूड़ियां, लाल चुनरी, महावर, बिछिया, मेहंदी और अन्य शृंगार सामग्री चढ़ाई जाती है। यह विधि देवी गौरी की कृपा प्राप्त करने का उत्तम उपाय है।

