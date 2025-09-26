इस बार नवरात्र में जमकर खेलिए गरबा-डांडिया, शरीर को मिलेंगे 5 कमाल के फायदे

डिजिटल डेस्क। नवरात्र का त्योहार आते ही गरबा और डांडिया की धुन पर थिरकते लोगों की रौनक हर जगह नजर आती है। आमतौर पर इसे सिर्फ डांस और मस्ती से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गरबा और डांडिया सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि फिटनेस के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद हैं।
लगातार डांस करने से शरीर एक्टिव होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है और स्टैमिना भी बेहतर होता है। आइए जानें कि गरबा और डांडिया आपके फिटनेस लेवल को कैसे बूस्ट करते हैं।
गरबा और डांडिया घंटों तक किए जाते हैं। इसमें लगातार चलना, घूमना, झूमना और हाथ-पैरों की एक्टिविटी होती है। यह बिल्कुल कार्डियो वर्कआउट की तरह काम करता है, जिससे कैलोरी बर्न होती है और हार्ट हेल्थ बेहतर होती है।
डांस करते समय हाथों, पैरों, कंधों और कमर की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और मसल्स टोन होने लगते हैं।
लगातार डांस करने से शरीर धीरे-धीरे लंबे समय तक एक्टिव रहने का आदी हो जाता है। इससे स्टैमिना और सहनशक्ति (endurance) दोनों बढ़ते हैं।
गरबा और डांडिया सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। संगीत और ग्रुप डांस पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और तनाव दूर करते हैं।
एक घंटे गरबा-डांडिया करने से 400–600 कैलोरी तक बर्न हो सकती हैं। इससे वजन कम करने में मदद मिलती है और शरीर में एनर्जी का लेवल भी हाई बना रहता है।
ग्रुप में डांस करने से सोशल कनेक्शन मजबूत होते हैं। लोगों से मिलने-जुलने और टीमवर्क से मानसिक ताजगी मिलती है।