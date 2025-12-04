मेरी खबरें
    रोजाना सोने से पहले दूध में मिलाकर पिएं यह 1 चीज, तुरंत आएगी गहरी नींद

    Deep Sleep Home Remedies: आज के बिजी दौर में नींद पूरी करना काफी चैलेंजिंग हो गया है, लेकिन डाइट पर पूरा ध्यान दिया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर दूध में ऐसा क्या मिलाएं, जिससे नींद लेने में मदद मिल सके।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 09:05:27 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 09:05:27 AM (IST)
    सोने से पहले दूध में यह एक चीज मिलाकर पी लें।

    HighLights

    1. कई लोगों को सुबह उठते ही थकान महसूस होती है।
    2. खराब नींद से तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है।
    3. सोने से पहले दूध में यह एक चीज मिलाकर पी लें।

    लाइफस्टाइल डेस्क। आजकल ज्यादातर लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती। करवटें बदलते रहते हैं, दिमाग शांत नहीं होता और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है।

    लगातार खराब नींद से तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन तक हो सकता है। ऐसे में एक आसान घरेलू नुस्खा आपकी नींद की समस्या दूर कर सकता है, बस सोने से पहले दूध में एक चीज मिलाकर पी लें।

    दूध में क्या मिलाकर पीना चाहिए?

    सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में आधी छोटी चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से गहरी नींद आती है। इसे गोल्डन मिल्क या हल्दी वाला दूध कहा जाता है।

    हल्दी वाला दूध नींद के लिए इतना फायदेमंद क्यों?

    हल्दी में मौजूद करक्यूमिन (Curcumin) दिमाग को शांत करता है और तनाव कम करता है।

    दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बनाता है, ये नींद लाने वाले हॉर्मोन हैं।

    दोनों मिलकर शरीर को रिलैक्स करते हैं और हल्की गर्माहट से नींद जल्दी आती है।

    कैसे बनाएं हल्दी वाला दूध?

    1. एक गिलास दूध को हल्का गर्म करें (उबालें नहीं)।

    2. इसमें ½ छोटी चम्मच हल्दी डालें।

    3. चाहें तो एक चुटकी काली मिर्च मिलाएँ। यह हल्दी के फायदे बढ़ाती है।

    4. मीठा पसंद हो तो थोड़ा शहद या गुड़ भी डाल सकते हैं।

    5. सोने से 30–40 मिनट पहले धीरे-धीरे पिएं।

    हल्दी वाले दूध के अन्य फायदे

    • सुबह उठते ही ज्यादा फ्रेश महसूस होगा

    • जोड़ों और बॉडी पेन में राहत

    • इम्यूनिटी मजबूत होगी

    • डाइजेशन बेहतर होगा और पेट साफ रहेगा

    कुछ जरूरी सावधानियां

    • हल्दी आधी चम्मच से ज्यादा न डालें।

    • अगर किसी दवा पर हैं या कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लें।

    • गर्भवती महिलाएं भी डॉक्टर से पूछकर ही सेवन करें।


