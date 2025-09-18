मेरी खबरें
    कैंसर से लेकर इन जानलेवा बीमारियों से बचाता है कच्चा पपीता, जानें इसके 5 जबरदस्त फायदे

    Health Tips: कच्चा पपीता एक पौष्टिक सुपरफूड है जिसमें पापेन जैसे एंजाइम, भरपूर फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 09:51:56 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 10:48:47 AM (IST)
    HighLights

    1. बीमारियों से बचाता है कच्चा पपीता।
    2. कच्चे पपीता के 5 जबरदस्त फायदे।
    3. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है ये फल।

    डिजिटल डेस्क। अक्सर किचन में अनदेखा किया जाने वाला कच्चा पपीता वास्तव में किसी सुपरफूड से कम नहीं है। इसमें मौजूद एंजाइम, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स इसे सेहत के लिए बेहद खास बनाते हैं।

    वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने और कई गंभीर बीमारियों से बचाव में यह नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है। आइए जानते हैं कच्चे पपीते के अद्भुत फायदे-

    1. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर

    कच्चा पपीता विटामिन-ए, सी, ई और फाइटो-न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। ये शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाकर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और कैंसर व हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा देते हैं।

    2. इम्यूनिटी बूस्टर

    इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसका सेवन संक्रमण से बचाव में मदद करता है और सर्दी-जुकाम जैसी आम बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है।

    3. डायबिटीज में लाभकारी

    कच्चा पपीता लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है। यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायक है। इसके फाइबर शुगर के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा मिलता है।

    4. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

    कच्चे पपीते का सेवन स्किन पर नेचुरल ग्लो लाता है और दाग-धब्बे कम करता है। इसका फेसपैक पिग्मेंटेशन और मुंहासों में राहत देता है। वहीं, इसमें मौजूद एंजाइम बालों को पोषण देकर झड़ने से बचाते हैं।

    5. कब्ज से राहत

    कच्चा पपीता पाचन तंत्र के लिए रामबाण है। इसमें पाया जाने वाला पपेन एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है और फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है।

    6. पीरियड्स के दर्द में फायदेमंद

    यह गर्भाशय की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिससे मासिक धर्म के दौरान ऐंठन और दर्द में आराम मिलता है।

    7. जोड़ों के दर्द में राहत

    कच्चे पपीते में सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं, जो गठिया और जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं।

