डिजिटल डेस्क: आजकल बदलती लाइफस्टाइल और तनाव के कारण हार्ट अटैक (Heart Attack) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यह बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई बल्कि युवा भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। खासकर सुबह-सुबह शरीर कई तरह के चेतावनी संकेत देता है। इन संकेतों को समझना और समय रहते जांच करवाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे पांच लक्षणों के बारे में, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं।

1. बिना वजह पसीना आना अगर सुबह नींद खुलते ही ठंडा पसीना आने लगे और उसकी कोई खास वजह न हो, तो इसे हल्के में न लें। सामान्य पसीने के विपरीत यह चिपचिपा और असामान्य होता है। यह दिल पर पड़ रहे तनाव और खून के असंतुलित संचार का संकेत हो सकता है।

2. बांह, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द हार्ट अटैक केवल सीने में दर्द से ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देता है। सुबह उठने के बाद पीठ, गर्दन, जबड़े या बाएं हाथ में अचानक दर्द महसूस होना, मतली या भारीपन का एहसास होना हार्ट की गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। 3. सांस लेने में तकलीफ सुबह उठते समय अगर बिना मेहनत के सांस लेने में परेशानी हो, तो यह खतरे का अलर्ट है। यह तब होता है जब दिल तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए सांस फूलना या थकान को कभी नजरअंदाज न करें।