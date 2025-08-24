Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।
डिजिटल डेस्क: आजकल बदलती लाइफस्टाइल और तनाव के कारण हार्ट अटैक (Heart Attack) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यह बीमारी केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई बल्कि युवा भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। खासकर सुबह-सुबह शरीर कई तरह के चेतावनी संकेत देता है। इन संकेतों को समझना और समय रहते जांच करवाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसे पांच लक्षणों के बारे में, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं।
अगर सुबह नींद खुलते ही ठंडा पसीना आने लगे और उसकी कोई खास वजह न हो, तो इसे हल्के में न लें। सामान्य पसीने के विपरीत यह चिपचिपा और असामान्य होता है। यह दिल पर पड़ रहे तनाव और खून के असंतुलित संचार का संकेत हो सकता है।
हार्ट अटैक केवल सीने में दर्द से ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देता है। सुबह उठने के बाद पीठ, गर्दन, जबड़े या बाएं हाथ में अचानक दर्द महसूस होना, मतली या भारीपन का एहसास होना हार्ट की गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है।
सुबह उठते समय अगर बिना मेहनत के सांस लेने में परेशानी हो, तो यह खतरे का अलर्ट है। यह तब होता है जब दिल तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए सांस फूलना या थकान को कभी नजरअंदाज न करें।
हार्ट अटैक का सबसे आम लक्षण सीने में दबाव, जलन या जकड़न है। सुबह उठते ही अगर ऐसा अहसास हो और यह दर्द लंबे समय तक बना रहे, तो इसे अपच या एसिडिटी मानकर टालें नहीं। यह दिल का दौरा पड़ने का संकेत हो सकता है।
हार्ट की पंपिंग क्षमता कम होने से दिमाग तक खून की आपूर्ति घट जाती है। इससे सुबह-सुबह चक्कर आना या बेहोशी जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। अगर इसके साथ सीने में दर्द या पसीना भी हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
याद रखें, हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, बल्कि शरीर पहले से अलर्ट देता है। इन संकेतों को समय रहते पहचानकर ही बड़ा खतरा टाला जा सकता है।
