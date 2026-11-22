हेल्थ डेस्क। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कम या ज्यादा ब्लीडिंग होना सामान्य है। आमतौर पर शुरुआती 2-3 दिनों में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और इसके बाद धीरे-धीरे कम होने लगती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो कि बार-बार पैड बदलना पड़े, कपड़ों पर दाग लग जाए या कमजोरी महसूस होने लगे, तो इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मेडिकल भाषा में पीरियड्स के दौरान जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग को Heavy Menstrual Bleeding (HMB) या मेनोरेजिया कहा जाता है। यह स्थिति महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है और लंबे समय तक ज्यादा ब्लीडिंग होने से शरीर में आयरन की कमी और एनीमिया भी हो सकता है।