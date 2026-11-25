हेल्थ डेस्क। सर्दियों का मौसम जहां ज्यादातर लोगों को पसंद आता है, वहीं बुजुर्गों के लिए यह कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी लेकर आ सकता है। खासकर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन से जूझ रहे लोगों को इस मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कई बार ठंड बढ़ने के साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। इसकी वजह सिर्फ खानपान नहीं, बल्कि मौसम में होने वाला बदलाव भी है।

दरअसल, ठंड के मौसम में शरीर अपनी गर्मी बनाए रखने की कोशिश करता है। इसके लिए खून की नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिससे उनमें रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका असर ब्लड प्रेशर पर पड़ सकता है। बुजुर्गों में यह परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ रक्त धमनियां पहले की तुलना में सख्त हो सकती हैं।

ठंड में क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर?

सर्दियों में तापमान गिरने पर शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इससे खून को शरीर में पहुंचाने के लिए ज्यादा दबाव की जरूरत पड़ती है। नतीजतन ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

इसके अलावा ठंड के दिनों में शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। लोग सुबह की सैर छोड़ देते हैं या घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। खानपान में तली-भुनी चीजें और नमक का सेवन बढ़ना भी परेशानी को बढ़ा सकता है। कुछ लोगों में सर्दियों के दौरान वजन बढ़ने और धूप कम मिलने का असर भी सेहत पर पड़ता है।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई लोगों में इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। हालांकि, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने पर कुछ संकेत सामने आ सकते हैं।

तेज सिरदर्द या सिर में भारीपन महसूस होना।

चक्कर आना या आंखों के सामने धुंधलापन।

सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी।

अचानक कमजोरी या असहज महसूस होना।

धड़कन तेज होना।

ध्यान रखें कि ये लक्षण सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही नहीं होते। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर बीमारी का अंदाजा लगाने के बजाय नियमित रूप से बीपी की जांच कराना जरूरी है।

सर्दियों में बुजुर्ग कैसे रखें अपना ध्यान?

ठंड के मौसम में बुजुर्गों को अपनी दिनचर्या में कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1. गर्म कपड़े पहनें: सुबह और शाम बाहर निकलते समय शरीर को अच्छी तरह ढककर रखें। अचानक ठंड के संपर्क में आने से बचें।

2. नमक का सेवन कम करें: अचार, पापड़, नमकीन और ज्यादा नमक वाली चीजों का सेवन सीमित रखें।

3. हल्की एक्सरसाइज करें: मौसम अनुकूल होने पर टहलें या घर में हल्की एक्सरसाइज करें। अपनी क्षमता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार गतिविधि चुनें।

4. बीपी नियमित चेक करें: जिन बुजुर्गों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें घर पर भी नियमित रूप से इसकी निगरानी करनी चाहिए।

5. दवाइयां समय पर लें: ठंड के कारण बीपी सामान्य लगने पर भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयां बंद न करें।

सर्दियों में बुजुर्गों को सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, अचानक कमजोरी या बोलने में दिक्कत हो तो तुरंत मेडिकल मदद लें। बहुत ज्यादा बीपी के साथ ऐसे लक्षण गंभीर स्थिति का संकेत हो सकते हैं।

एक्सपर्ट की सलाह: ब्लड प्रेशर में बदलाव हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। इसलिए सर्दियों में नियमित जांच, संतुलित खानपान और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों में बदलाव करना सुरक्षित है।

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