लाइफस्टाइल डेस्क। साल खत्म होने के साथ लोग सिर्फ पुराने कैलेंडर और यादों को ही पीछे नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि घर में जमा गैर-जरूरी सामान से भी छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं। कपड़ों से भरी अलमारी, इस्तेमाल न होने वाले किचन के सामान, पुराने कागज और ऐसी चीजें जिन्हें सालों से संभालकर रखा है, लेकिन कभी काम नहीं आतीं- इन सबको हटाने का चलन इन दिनों बढ़ रहा है। इसे Decluttering कहा जाता है।

दिसंबर में इस ट्रेंड के बढ़ने की एक वजह साल का अंत भी है। लोग नए साल की शुरुआत साफ-सुथरे घर और बेहतर दिनचर्या के साथ करना चाहते हैं। ऐसे में घर को व्यवस्थित करना केवल सफाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोग अपने आसपास की चीजों को कम करके जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं।

आखिर Decluttering क्या है? Decluttering का मतलब घर से हर सामान निकालकर फेंक देना नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों को पहचानना, जिनकी अब जरूरत नहीं है और जो केवल जगह घेर रही हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे कपड़े जिन्हें पिछले एक साल से नहीं पहना, पुराने बिल और कागज, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या ऐसी चीजें जिन्हें खरीदने के बाद कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। कई बार लोग सामान इसलिए भी जमा करते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसी सोच में घर की अलमारी, दराज और स्टोर रूम धीरे-धीरे भरने लगते हैं। Decluttering इसी आदत को बदलने की कोशिश है।

सामान का ढेर मानसिक तनाव भी बढ़ा सकता है घर में बहुत ज्यादा सामान होने पर चीजें ढूंढने में समय लगता है। कमरा साफ करने में भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई लोगों को बिखरा हुआ घर देखकर चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस होती है। ऐसे में घर को व्यवस्थित रखना केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए भी जरूरी हो सकता है। जब आसपास कम सामान होता है, तो घर को साफ रखना आसान हो जाता है। जरूरी चीजें आसानी से मिलती हैं और जगह भी खुली महसूस होती है। यही वजह है कि लोग अब केवल नए सामान खरीदने के बजाय पहले से मौजूद चीजों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दे रहे हैं। दिसंबर में क्यों बढ़ता है यह ट्रेंड? दिसंबर को लोग अक्सर साल का हिसाब-किताब करने वाला महीना मानते हैं। इस दौरान पुराने अनुभवों, आदतों और अधूरे कामों को पीछे छोड़कर नए साल की तैयारी की जाती है। घर की सफाई और सामान छांटना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा, सर्दियों में लोग घर के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में घर की अव्यवस्था ज्यादा महसूस हो सकती है। नए साल से पहले घर को व्यवस्थित करने से लोगों को नई शुरुआत का एहसास भी मिलता है।