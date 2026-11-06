सर्दियों में गर्म पानी से नहाना स्किन के लिए कितना सही, कब बन सकता है रूखेपन और खुजली की वजह?

लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों में गर्म पानी से नहाना किसे अच्छा नहीं लगता! ठंड के मौसम में गर्म पानी की बौछार शरीर को राहत देती है और नहाना भी आसान बना देती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि नहाने के बाद स्किन खिंची-खिंची, रूखी या खुजली वाली हो जाती है? इसकी एक वजह जरूरत से ज्यादा गर्म पानी भी हो सकता है।

दरअसल, सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन पानी का तापमान और नहाने का समय स्किन की सेहत पर असर डालते हैं। बहुत गर्म पानी स्किन में मौजूद प्राकृतिक तेलों को हटा सकता है, जिससे उसकी नमी कम होने लगती है।

सर्दियों में हवा में नमी पहले ही कम होती है। ऐसे में गर्म पानी से नहाने के बाद स्किन और ज्यादा रूखी हो सकती है। कुछ लोगों को स्किन पर सफेद परत जमने, खिंचाव, खुजली और लालिमा जैसी परेशानियां भी महसूस होती हैं।

हमारी स्किन की ऊपरी परत उसे बाहरी चीजों से बचाने और नमी बनाए रखने का काम करती है। इस परत में प्राकृतिक तेल भी मौजूद होते हैं। जब हम बहुत गर्म पानी से देर तक नहाते हैं, तो ये तेल कम होने लगते हैं। इससे स्किन की नमी बनाए रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

जिन लोगों की स्किन पहले से रूखी या संवेदनशील है, या जिन्हें एक्जिमा जैसी समस्या है, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत गर्म पानी उनकी परेशानी बढ़ा सकता है।

कितनी देर और किस तापमान के पानी से नहाना बेहतर है?

स्किन विशेषज्ञ बहुत गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी से नहाने की सलाह देते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक, नहाने का समय 5 से 10 मिनट तक रखना बेहतर है। इससे स्किन की नमी कम होने का खतरा घटाया जा सकता है।

नहाते समय इन बातों का ध्यान रखें:

पानी इतना गर्म न हो कि स्किन लाल होने लगे या जलन महसूस हो।

नहाने में बहुत ज्यादा समय न बिताएं।

तेज खुशबू वाले साबुन और बॉडी वॉश के बजाय हल्के और स्किन के अनुकूल उत्पाद चुनें।

शरीर को लूफा या तौलिए से जोर-जोर से न रगड़ें।

नहाने के बाद स्किन को तौलिए से हल्के हाथों से थपथपाकर सुखाएं।

नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना क्यों जरूरी?

सर्दियों में सिर्फ नहाने के तरीके पर ध्यान देना काफी नहीं है। नहाने के बाद स्किन को नमी देना भी जरूरी है। इसलिए शरीर को पूरी तरह सुखाने के बजाय हल्का नम रहने दें और तुरंत मॉइस्चराइजर लगा लें।

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार, नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन में मौजूद नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है। बहुत रूखी स्किन के लिए हल्के लोशन की जगह क्रीम या ऑइंटमेंट ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं।

इसके अलावा, सर्दियों में दिनभर जरूरत के मुताबिक मॉइस्चराइजर लगाते रहें। अगर स्किन में लगातार खुजली, लालिमा, दरारें या जलन बनी रहती है, तो स्किन विशेषज्ञ से सलाह लें।

यानी सर्दियों में गर्म पानी से नहाने की आदत छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि पानी का तापमान और नहाने का समय सही रखना जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी स्किन को रूखेपन से बचाने में मदद कर सकती है।

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