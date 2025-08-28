बारिश में बार-बार पड़ रहे हैं बीमार? इन आसान घरेलू उपायों से करें बचाव

डिजिटल डेस्क। मानसून का मौसम जहां एक तरफ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ यह मौसम कई तरह की बीमारियों का कारण भी बन जाता है। बरसात में बदलता मौसम, गंदा पानी, दूषित भोजन और मच्छरों की भरमार लोगों की सेहत पर बुरा असर डालती है।

यही कारण है कि इस मौसम में लोग अक्सर सर्दी-जुकाम, बुखार, डेंगू, मलेरिया और पेट की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ आसान सावधानियां बरतें, तो बारिश के मौसम में खुद और परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं।

1. साफ-सफाई का रखें खास ध्यान बरसात के दिनों में आसपास पानी जमा होना मच्छरों को जन्म देता है। इसलिए घर के आसपास गड्ढों या बर्तनों में पानी जमा न होने दें। नियमित रूप से घर की सफाई करें और कचरा खुले में न डालें। मच्छरदानी, रिपेलेंट या क्वाइल का इस्तेमाल करें ताकि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सके। 2. हल्का और ताजा भोजन करें बरसात में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए ज्यादा तैलीय और बाहर का खाना खाने से बचें। ताजा और हल्का भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी, सूप और उबली हुई सब्जियां खाना बेहतर होता है। पानी को हमेशा उबालकर या फिल्टर करके पिएं ताकि संक्रमण से बचा जा सके।