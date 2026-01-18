मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 02:50:54 PM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 02:59:39 PM (IST)
    पफर जैकेट की सफाई में बचाएं ड्राई क्लीनिंग के पैसे, घर पर अपनाएं ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स; खराब नहीं होगी रूई
    सर्दियों में पफर जैकेट जरूरी होती है, लेकिन इसकी सफाई लोगों को परेशान कर देती है। (AI-Generated Image)

    1. केयर लेबल पढ़ना सबसे जरूरी कदम
    2. स्पॉट क्लीनिंग से हटेंगे जिद्दी दाग
    3. सही डिटर्जेंट से बढ़ेगी जैकेट की उम्र

    लाइफस्टाइल डेस्क: ठंड के मौसम में पफर जैकेट न सिर्फ स्टाइलिश लगती है, बल्कि ठंड से बेहतर सुरक्षा भी देती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में जैकेट पर धूल, पसीना और खाने-पीने के दाग लगना आम बात है। ऐसे में इसकी सफाई जरूरी हो जाती है। सही तरीकों को अपनाकर आप घर पर ही पफर जैकेट को सुरक्षित तरीके से धो (Puffer Jacket Cleaning Tips) सकते हैं और ड्राई क्लीनिंग का खर्च बचा सकते हैं।

    सफाई से पहले केयर लेबल पढ़ना है जरूरी

    पफर जैकेट धोने से पहले उस पर लगे केयर लेबल को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। हर जैकेट का फैब्रिक और अंदर की रूई अलग होती है। लेबल पर यह स्पष्ट होता है कि जैकेट को मशीन में धोना सुरक्षित है या हाथ से। यदि उस पर “Dry Clean Only” नहीं लिखा है, तो आप इसे घर पर धो सकते हैं।


    जिद्दी दागों की करें स्पॉट क्लीनिंग

    पूरी जैकेट धोने से पहले कॉलर, कफ और दाग वाले हिस्सों पर स्पॉट क्लीनिंग करें। इसके लिए थोड़ा सा माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट या डिश वॉश लिक्विड लें। इसे दाग पर लगाकर हल्के हाथों या नरम ब्रश से रगड़ें और 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि गंदगी ढीली हो जाए।

    सही डिटर्जेंट और मशीन सेटिंग्स का चयन

    पफर जैकेट को कभी भी पाउडर डिटर्जेंट से न धोएं, क्योंकि यह रूई में फंस सकता है। हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें। मशीन को जेंटल या डेलिकेट मोड पर सेट करें और ठंडे पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी से जैकेट का फैब्रिक और अंदर की रूई खराब हो सकती है।

    टेनिस बॉल ट्रिक से लौटेगी जैकेट की फुलावट

    धुलाई के बाद जैकेट को हाथ से न निचोड़ें। इसे ड्रायर में डालते समय 2 से 3 साफ टेनिस बॉल्स साथ रखें। ड्रायर के घूमने पर ये बॉल्स रूई को एक जगह जमा होने से रोकती हैं, जिससे जैकेट दोबारा फूली हुई और सॉफ्ट बनी रहती है। यदि धूप में सुखा रहे हैं, तो जैकेट को समतल सतह पर फैलाएं और बीच-बीच में थपथपाते रहें।

    धोने से पहले जिप बंद करना जरूरी

    जैकेट धोने से पहले उसकी सभी जेबें खाली कर लें। इसके बाद जिप और बटन पूरी तरह बंद कर दें और जैकेट को उल्टा कर लें। इससे बाहरी कपड़ा सुरक्षित रहता है और मशीन में जिप अटकने का खतरा नहीं होता। मेश लॉन्ड्री बैग का इस्तेमाल और भी बेहतर विकल्प है।

