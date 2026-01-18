पफर जैकेट की सफाई में बचाएं ड्राई क्लीनिंग के पैसे, घर पर अपनाएं ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स; खराब नहीं होगी रूई

लाइफस्टाइल डेस्क: ठंड के मौसम में पफर जैकेट न सिर्फ स्टाइलिश लगती है, बल्कि ठंड से बेहतर सुरक्षा भी देती है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में जैकेट पर धूल, पसीना और खाने-पीने के दाग लगना आम बात है। ऐसे में इसकी सफाई जरूरी हो जाती है। सही तरीकों को अपनाकर आप घर पर ही पफर जैकेट को सुरक्षित तरीके से धो (Puffer Jacket Cleaning Tips) सकते हैं और ड्राई क्लीनिंग का खर्च बचा सकते हैं।

सफाई से पहले केयर लेबल पढ़ना है जरूरी पफर जैकेट धोने से पहले उस पर लगे केयर लेबल को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। हर जैकेट का फैब्रिक और अंदर की रूई अलग होती है। लेबल पर यह स्पष्ट होता है कि जैकेट को मशीन में धोना सुरक्षित है या हाथ से। यदि उस पर “Dry Clean Only” नहीं लिखा है, तो आप इसे घर पर धो सकते हैं।

जिद्दी दागों की करें स्पॉट क्लीनिंग पूरी जैकेट धोने से पहले कॉलर, कफ और दाग वाले हिस्सों पर स्पॉट क्लीनिंग करें। इसके लिए थोड़ा सा माइल्ड लिक्विड डिटर्जेंट या डिश वॉश लिक्विड लें। इसे दाग पर लगाकर हल्के हाथों या नरम ब्रश से रगड़ें और 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि गंदगी ढीली हो जाए। सही डिटर्जेंट और मशीन सेटिंग्स का चयन पफर जैकेट को कभी भी पाउडर डिटर्जेंट से न धोएं, क्योंकि यह रूई में फंस सकता है। हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट का ही इस्तेमाल करें। मशीन को जेंटल या डेलिकेट मोड पर सेट करें और ठंडे पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी से जैकेट का फैब्रिक और अंदर की रूई खराब हो सकती है।