बिना एक्सरसाइज के भी मोटा करें दुबला-पतला शरीर, Weight Gain के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क। आज के समय में जहां ज्यादातर लोग वजन घटाने की कोशिश करते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए वजन बढ़ाना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। खासतौर पर वे लोग जो जिम नहीं जा सकते या नियमित एक्सरसाइज करना उनके लिए संभव नहीं है।
ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिना एक्सरसाइज के वजन बढ़ाया जा सकता है। जी हां, आप सही डाइट और लाइफस्टाइल से वजन आसानी से बढ़ा सकते हैं।
वजन बढ़ाने के लिए शरीर को जितनी कैलोरी खर्च होती है, उससे ज्यादा कैलोरी लेना जरूरी है। इसके लिए अपने आहार में चावल, आलू, शकरकंद, घी, मक्खन और मूंगफली का मक्खन, केला, आम, चीकू जैसे फल शामिल करें। ये खाद्य पदार्थ बिना एक्सरसाइज भी वजन बढ़ाने में मदद करते हैं।
प्रोटीन मसल्स और बॉडी मास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए दूध और दही, पनीर और चीज, दालें, चना, राजमा, अंडा या सोया का सेवन करें। रोजाना पर्याप्त प्रोटीन लेने से शरीर धीरे-धीरे हेल्दी वजन बढ़ाता है।
दिन में सिर्फ 2–3 बार खाने के बजाय 5–6 बार छोटे-छोटे मील लें। इससे शरीर को लगातार पोषण मिलता है और वजन बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है।
डाइट में हेल्दी फैट्स जोड़ना वजन बढ़ाने का आसान तरीका है। बादाम, काजू, अखरोट, बीज (चिया, अलसी, सूरजमुखी), नारियल और ऑलिव ऑयल का सेवन शरीर को अतिरिक्त कैलोरी और ऊर्जा देता है।
अगर ज्यादा खाना मुश्किल लगता है तो हाई-कैलोरी स्मूदी पिएं। दूध + केला + शहद + मूंगफली का मक्खन मिलाकर बना शेक वजन बढ़ाने में काफी मददगार होता है।
नींद की कमी और तनाव से मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, जिससे वजन नहीं बढ़ पाता। रोजाना 7–8 घंटे की नींद लें और तनाव कम करने की कोशिश करें।
वजन बढ़ाने के नाम पर ज्यादा तला-भुना और जंक फूड खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे वजन तो बढ़ सकता है, लेकिन शरीर अनहेल्दी हो जाता है।
अगर तमाम कोशिशों के बावजूद वजन नहीं बढ़ रहा है, तो यह थायरॉइड, पाचन समस्या या अन्य कारणों से भी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
बिना एक्सरसाइज के वजन बढ़ाना संभव है, बस इसके लिए संतुलित आहार, सही लाइफस्टाइल और धैर्य जरूरी है। हेल्दी तरीके से बढ़ा वजन लंबे समय तक शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखता है।