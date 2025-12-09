Breakup के बाद रोने से नहीं कटेगी जिंदगी, अपनाएं ये 5 उपाय; हफ्तेभर में पार्टनर की यादों से मिलेगा छुटकारा

लाइफस्टाइल डेस्क। ब्रेकअप का दौर बेहद मुश्किल होता है। लगातार पार्टनर की यादें, सोशल मीडिया की पोस्ट और पुरानी बातें मन को चैन नहीं लेने देतीं।
लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ आसान और असरदार तरीकों की मदद से आप एक हफ्ते के भीतर काफी हद तक सामान्य महसूस कर सकते हैं। जानिए वे 5 चीजें जो आपको इस दर्द से तेजी से बाहर निकालने में मदद करेंगी।
सबसे पहला कदम, नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाएं। उनके कॉल, चैट, सोशल मीडिया प्रोफाइल, सबसे दूरी बना लें। पोस्ट चेक करना या पुरानी तस्वीरें देखना बिल्कुल बंद कर दें। पहले 3-4 दिन कठिन लगते हैं, लेकिन इसी फैसले से हीलिंग की शुरुआत होती है।
दिन में सिर्फ 30 मिनट का वर्कआउट भी आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर कर देता है। रनिंग, जिम, योगा या डांस कुछ भी करें। एक्सरसाइज से एंडॉर्फिन नाम के हैपी हार्मोन रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस और दिल की बेचैनी को कम करते हैं। एक हफ्ते में ही मन और शरीर हल्का महसूस होगा।
ब्रेकअप के बाद खुद को अकेला न छोड़ें। दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताएं, बातचीत करें और हंसे। अपने लोगों की मौजूदगी से इमोशनल सपोर्ट मिलता है, जिससे दिल का बोझ काफी कम होता है।
अपने दिमाग को नई चीजों में व्यस्त रखें। गिटार सीखें, किताबें पढ़ें, कुकिंग करें, स्केच बनाएं या छोटी-सी ट्रिप प्लान करें। नया शौक सिर्फ आपको व्यस्त ही नहीं रखता, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा भी भरता है।
रोज रात सोने से पहले एक डायरी में लिखे, आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ और मैं अपनी जिंदगी में क्यों खास हूं। यह आदत आपको अपनी वैल्यू समझने में मदद करेगी और धीरे-धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। यहीं से असली हीलिंग शुरू होती है।
नोट - यहां दी गई सलाह सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी कदम को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।