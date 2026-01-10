मेरी खबरें
    ठंड में खांसी से निकल रही है जान? घर बनाएं ये देसी कफ सिरप शॉट, मिनटों में मिलेगा आराम

    Desi Cough Syrup Shots: सर्दियों का मौसम आते ही खांसी, बलगम और गले की खराश जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। कई बार बाजार की दवाइयां और सिरप लेने के बाद भ ...और पढ़ें

    By Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 10 Jan 2026 08:15:17 AM (IST)
    ठंड में खांसी से निकल रही है जान? घर बनाएं ये देसी कफ सिरप शॉट, मिनटों में मिलेगा आराम
    देसी कफ सिरप शॉट बनाने की विधि।

    HighLights

    1. खांसी से क्यों बिगड़ जाती है दिनचर्या।
    2. दवाइयों से नहीं मिलती तुरंत राहत।
    3. देसी कफ सिरप शॉट बनाने की विधि।

    लाइफस्टाइल डेस्क। सर्दियों का मौसम आते ही खांसी, बलगम और गले की खराश जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। देखने में यह परेशानी भले ही छोटी लगे, लेकिन दिनभर की एक्टिविटी और रात की नींद दोनों खराब कर देती है।

    कई बार बाजार की दवाइयां और सिरप लेने के बाद भी जल्दी आराम नहीं मिल पाता। ऐसे में घर पर बना नेचुरल देसी कफ सिरप शॉट खांसी से राहत दिलाने में काफी असरदार साबित हो सकता है।

    खांसी से क्यों बिगड़ जाती है दिनचर्या

    सर्दियों में ठंडी हवा और बदलता मौसम गले में संक्रमण और बलगम की समस्या बढ़ा देता है। लगातार खांसी के कारण न सिर्फ काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि रात में नींद भी बार-बार टूटती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह परेशानी और ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है।


    दवाइयों से नहीं मिलती तुरंत राहत

    बाजार में खांसी-जुकाम के लिए कई तरह के सिरप और दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन कई बार इनका असर धीरे होता है। साथ ही लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करना हर किसी के लिए सही भी नहीं होता। ऐसे में प्राकृतिक और घरेलू उपाय एक बेहतर विकल्प बन सकते हैं।

    गले को आराम और इम्यूनिटी को मजबूती

    • देसी कफ सिरप शॉट पूरी तरह नेचुरल होता है। इसमें मौजूद अदरक का तीखापन, शहद की मिठास और हल्दी की गर्माहट मिलकर गले की जलन और खराश को शांत करती है।

    • शहद गले की सूजन कम करता है और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से संक्रमण से बचाता है।

    • हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम कर सांस की नलियों को राहत देता है।

    • काली मिर्च बलगम को ढीला कर बाहर निकालने में मदद करती है।

    • तुलसी वायरस से लड़ने के साथ इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है।

    देसी कफ सिरप शॉट बनाने की विधि

    • इस घरेलू सिरप को बनाना बेहद आसान है।

    • सबसे पहले अदरक को हल्की आंच पर थोड़ा सा भून लें। इसके बाद अदरक और तुलसी की पत्तियों को एक साथ पीस लें। अब इस मिश्रण का रस छन्नी से निकाल लें।

    • इस रस में सितोपलादि पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और शहद डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपका देसी कफ सिरप शॉट तैयार है।

    कैसे करें सेवन

    इस सिरप शॉट को दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है। जरूरत हो तो इसे फ्रिज में स्टोर भी किया जा सकता है। नियमित सेवन से खांसी, बलगम और गले की खराश में तेजी से आराम मिल सकता है।

    नोट - अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहे या तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

