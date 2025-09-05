टूटी-फूटी से फर्राटेदार इंग्लिश तक... घर बैठे ऐसे सीखें आसान इंग्लिश

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में अंग्रेज़ी बोलना केवल एक भाषा सीखना नहीं, बल्कि करियर और आत्मविश्वास दोनों की कुंजी है। कई लोग इसे सीखना चाहते हैं लेकिन सही शुरुआत नहीं कर पाते। अच्छी बात यह है कि घर बैठे भी नियमित अभ्यास से अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाया जा सकता है।
भले शुरुआत में गलतियाँ हों, लेकिन रोज़ 10–15 मिनट अंग्रेज़ी बोलने की आदत डालें। यह अभ्यास झिझक कम करता है और धीरे-धीरे fluency लाता है।
आईने के सामने खड़े होकर अंग्रेज़ी में खुद से बात करना आत्मविश्वास बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। इससे hesitation खत्म होती है और बोलने में सहजता आती है।
छोटी-छोटी बातें जैसे “मुझे पानी पीना है” या “अब खाना बनाना है” – इन्हें मन ही मन अंग्रेज़ी में सोचने की आदत डालें। इससे भाषा का प्रयोग स्वाभाविक बन जाता है।
अंग्रेज़ी न्यूज, पॉडकास्ट या गाने प्रतिदिन सुनें। इससे उच्चारण और listening skills मजबूत होंगी। साथ ही बच्चों की किताबें या शॉर्ट स्टोरी पढ़ना शुरू करें, जो शब्दावली और व्याकरण सुधारने में मददगार होगा।
हर दिन पाँच नए शब्द सीखकर उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करें। साथ ही डायरी में रोज़ 4–5 वाक्य अंग्रेज़ी में लिखें। यह अभ्यास grammar और expression दोनों को बेहतर करता है।
कई मोबाइल ऐप्स अंग्रेज़ी सीखने में मददगार हैं। इनके अलावा यदि आपके पास कोई दोस्त है जो अंग्रेज़ी बोलता है, तो उससे बातचीत करें। यह सीखने की प्रक्रिया को और आसान बना देता है।
भाषा सीखते समय गलतियां होना सामान्य है। उनसे घबराने के बजाय सीखना ज़रूरी है। नियमित अभ्यास, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर कोई घर बैठे फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोल सकता है।