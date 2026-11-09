त्योहारों में बिगड़ा डेली रूटीन कैसे सुधारें? सोने, जागने और खाने का समय दोबारा तय करने के आसान तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क। दीवाली के दौरान देर रात तक जागना, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताना, पार्टी करना और अनियमित समय पर खाना आम बात है। त्योहार खत्म होने के बाद जब लोग दोबारा ऑफिस और रोजमर्रा की जिंदगी में लौटते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी बिगड़े हुए रूटीन को संभालने में होती है। किसी को सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, तो किसी को रात में समय पर नींद नहीं आती। वहीं, देर से खाना खाने और लगातार मीठा-तला हुआ खाने की आदत भी आसानी से नहीं छूटती। ऐसे में जरूरी है कि शरीर को धीरे-धीरे पुराने रूटीन में वापस लाया जाए।

सोने और जागने का समय धीरे-धीरे बदलें त्योहारों के दौरान देर से सोने की आदत पड़ गई है, तो अचानक बहुत जल्दी सोने की कोशिश न करें। रोजाना सोने और उठने के समय में 15 से 30 मिनट का बदलाव करें। सबसे पहले सुबह उठने का एक निश्चित समय तय करें और छुट्टी के दिन भी उसे बनाए रखने की कोशिश करें।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक, नियमित समय पर सोना और जागना शरीर की आंतरिक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक को संतुलित रखने में मदद करता है। वयस्कों को आमतौर पर हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। खाने का समय तय करें, नाश्ता न छोड़ें त्योहारों में देर रात खाना और बीच-बीच में मिठाइयां खाते रहना आम है। अब कोशिश करें कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन रोज लगभग एक ही समय पर करें। सुबह का नाश्ता न छोड़ें और रात को सोने से ठीक पहले भारी भोजन करने से बचें।