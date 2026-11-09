त्योहारों में बिगड़ा डेली रूटीन कैसे सुधारें? सोने, जागने और खाने का समय दोबारा तय करने के आसान तरीके

लाइफस्टाइल डेस्क। दीवाली के दौरान देर रात तक जागना, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताना, पार्टी करना और अनियमित समय पर खाना आम बात है। त्योहार खत्म होने के बाद जब लोग दोबारा ऑफिस और रोजमर्रा की जिंदगी में लौटते हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी बिगड़े हुए रूटीन को संभालने में होती है। किसी को सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है, तो किसी को रात में समय पर नींद नहीं आती। वहीं, देर से खाना खाने और लगातार मीठा-तला हुआ खाने की आदत भी आसानी से नहीं छूटती। ऐसे में जरूरी है कि शरीर को धीरे-धीरे पुराने रूटीन में वापस लाया जाए।
त्योहारों के दौरान देर से सोने की आदत पड़ गई है, तो अचानक बहुत जल्दी सोने की कोशिश न करें। रोजाना सोने और उठने के समय में 15 से 30 मिनट का बदलाव करें। सबसे पहले सुबह उठने का एक निश्चित समय तय करें और छुट्टी के दिन भी उसे बनाए रखने की कोशिश करें।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक, नियमित समय पर सोना और जागना शरीर की आंतरिक घड़ी यानी बॉडी क्लॉक को संतुलित रखने में मदद करता है। वयस्कों को आमतौर पर हर रात कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए।
त्योहारों में देर रात खाना और बीच-बीच में मिठाइयां खाते रहना आम है। अब कोशिश करें कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन रोज लगभग एक ही समय पर करें। सुबह का नाश्ता न छोड़ें और रात को सोने से ठीक पहले भारी भोजन करने से बचें।
खाने में दाल, हरी सब्जियां, फल, दही और साबुत अनाज शामिल करें। त्योहारों के बाद वजन कम करने के लिए अचानक खाना छोड़ना या क्रैश डाइट अपनाना सही तरीका नहीं है। शरीर को संतुलित और नियमित भोजन की जरूरत होती है।
सुबह उठने के बाद कुछ समय प्राकृतिक रोशनी में बिताएं। इससे शरीर को दिन और रात का अंतर समझने में मदद मिलती है। शुरुआत 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक से कर सकते हैं। इसके अलावा योग और स्ट्रेचिंग भी दिनचर्या में शामिल करें।
सीडीसी के अनुसार, दिन के समय शारीरिक गतिविधि और प्राकृतिक रोशनी बेहतर नींद में मदद कर सकती है।
रात में बिस्तर पर लेटकर सोशल मीडिया चलाने या वीडियो देखने की आदत नींद आने में देरी कर सकती है। सोने से कम से कम 30 से 60 मिनट पहले मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बनाने की कोशिश करें। इस समय किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या अगले दिन की तैयारी करना बेहतर विकल्प हो सकता है।
त्योहारों के बाद रूटीन सुधारने के लिए एक ही दिन में सारी आदतें बदलने की जरूरत नहीं है। छोटे-छोटे बदलाव लगातार करने से शरीर को नई दिनचर्या अपनाने में आसानी होती है। अगर कई हफ्तों तक नींद की परेशानी बनी रहे या दिनभर थकान महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लें।
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