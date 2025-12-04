क्या हमारे पूर्वज 'पार्टी एनिमल' थे? शराब के शौक से जुड़ा 5 करोड़ साल पुराना वैज्ञानिक रहस्य

लाइफस्टाइल डेस्क। क्या आपने कभी सोचा है कि छुट्टियों की पार्टी में एक ग्लास वाइन या बीयर क्यों इतनी मजेदार लगती है? जवाब हमारी आधुनिक जीवनशैली में नहीं, बल्कि लाखों साल पुराने हमारे प्राइमेट पूर्वजों में छिपा है। जी हां, लोगों को शराब क्यों इतनी पसंद आती है, इसका कनेक्शन हमारे प्राइमेट पूर्वजों से जुड़ा हो सकता है।

फर्मेंटेड फ्रूट्स से हुई शुरुआत लगभग 5 करोड़ साल पहले, जब इंसान का अस्तित्व भी नहीं था, हमारे प्राइमेट पूर्वज जंगलों में पके हुए फलों की तलाश करते थे। ये फल अक्सर जमीन पर गिरकर खुद-ब-खुद फर्मेंट (किण्वित) हो जाते थे और उनमें हल्की मात्रा में इथेनॉल (अल्कोहल) बन जाती थी। जिन प्राइमेट्स में इस अल्कोहल की गंध पहचानने की क्षमता थी, उन्हें फायदा मिलता था, क्योंकि ऐसे फलों में ज्यादा शुगर और ज्यादा कैलोरी होती थीं - यानी ये फल एनर्जी का शानदार सोर्स थे।