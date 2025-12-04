MP का अनोखा मंदिर जहां रात में आराम करने आते हैं महादेव, सुबह बिखरे मिलते हैं चौसर के पासे

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। आज हम आपको उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। कहां स्थित है मंदिर? यह अद्भुत ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थापित है। यह द्वीप ॐ के आकार जैसा है। साथ ही यहाँ ममलेश्वर मंदिर भी स्थापित है। ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग के आस-पास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं। इस मंदिर के आसपास का वातावरण किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है।

शास्त्रों में मिलती है महिमा सभी तीर्थों के दर्शन के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का विशेष महत्व माना गया है। जब तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा भक्त पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। इसकी महिमा द्वादश ज्योतिर्लिंग मंत्र में भी मिलती है, जिसकी शुरुआत है: