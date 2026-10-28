डायरिया, टाइफाइड या हेपेटाइटिस-A? जानिए पीने के पानी में छिपे वो खतरे जो परिवार को कर सकते हैं बीमार

हेल्थ डेस्क। व्यक्तिगत स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता अनेक गंभीर संक्रामक रोगों से बचाव का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। गांधी मेडिकल कॉलेज (GMC) भोपाल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अंशुली त्रिवेदी ने स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी करते हुए बताया कि थोड़ी सी लापरवाही और दूषित जल या अस्वच्छ खान-पान से डायरिया (दस्त), टाइफाइड, हैजा (कॉलरा) और हेपेटाइटिस-ए (पीलिया) जैसी जल-जनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है।
डॉ. त्रिवेदी के अनुसार, इन बीमारियों से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ घर और आसपास के वातावरण की शुचिता बनाए रखना बेहद आवश्यक है।
छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग-प्रतिरोधक क्षमता (कमजोर इम्यूनिटी) वाले व्यक्तियों पर संक्रमण का असर बहुत जल्दी और गंभीर होता है। ऐसे लोगों के खान-पान और पानी की शुद्धता को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।
यदि परिवार में किसी भी सदस्य को लगातार उल्टी, दस्त, तेज बुखार या पेट में तेज दर्द जैसे लक्षण दिखाई दें, तो इसे सामान्य मानकर अनदेखा न करें और खुद से दवा लेने के बजाय तुरंत नजदीकी चिकित्सक से परामर्श लें। डॉ. त्रिवेदी ने जोर देकर कहा कि स्वच्छता की छोटी-छोटी दैनिक आदतें अपनाकर हम बड़े स्वास्थ्य संकटों से आसानी से बच सकते हैं।
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